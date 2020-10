A Fazenda 12: Rodrigo Moraes é eliminado com 25,63% dos votos

O cantor Rodrigo Moraes é mais um peão a dar adeus na Fazenda 12. Ele deixou a competição nesta quinta-feira (1) após receber 25,63% dos votos. Ele perdeu a disputa contra Biel e Raissa Barbosa pela preferência do público.

Na terceira Formação da Roça desta temporada, a Fazendeira Carol Narizinho indicou Rodrigo Moraes. Raissa Barbosa foi a próxima, recebendo cinco votos dos peões. Em seguida, a modelo puxou o cantor Biel da baia. O último peão a preencher a Roça foi Lucas Cartolouco na dinâmica do Resta Um. Entretanto, Lipe Ribeiro usou o Lampião do Poder e trocou a colocação do repórter por Juliano Ceglia.

Após uma Prova do Fazendeiro que exigiu raciocínio, força e agilidade, Juliano Ceglia saiu vitorioso e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede, livrando-se de uma possível eliminação.

Rodrigo Moraes entrou no reality com “sangue nos olhos”. Como Fazendeiro, ele colocou ordem na sede e não pensou duas vezes antes de indicar Carol Narizinho à Roça.

Ator, modelo, youtuber e cantor, “Rodrigão” fez questão de mostrar seu talento na sede e deixou os peões impressionados com a sua cantoria.