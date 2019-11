A Fazenda: internautas acusam Lucas de assédio e pedem expulsão do modelo

Uma atitude de Lucas Viana em a Fazenda irritou internautas, que foram às redes sociais para reclamar e pedir a expulsão do participante. Durante o programa ao vivo transmitido na noite do sábado (23), o modelo vai até a cama de Hari, enquanto os peões dormiam, a abraça e dá beijos na cabeça dela.

A ex-BBB acorda durante o episódio. "O que é isso?", questiona. Lucas responde: "Sou eu". "Não, vai dormir", diz a peoa. O mineiro pede para "ficar aqui um pouquinho" e ouve um não. Depois de um tempo, o peão sai de perto dela e volta para sua cama.

ESPALHEM ESSE VÍDEO, EM TODOS OS COMENTÁRIOS DE PESSOAS QUE NÃO ESTEJAM ENTENDO A SITUAÇÃO ETC; TEMOS QUE FAZER BARULHO



RECORD ACOBERTA ASSÉDIO #AFazenda11 pic.twitter.com/RQfIgPXyGB — Júnior Realitys ???? (@twittoujunior) November 24, 2019

Parte do público não gostou do compartamento de Lucas, acusando-o de assédio. Foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter "Lucas expulso", "Record acoberta assédio" e também "não é não", todos contra o modelo. Esse último, inclusive, foi impulsionado pela própria conta oficial de Hariany, que escreveu, em letras maiúsculas: NÃO É NÃO.

Por outro lado, apoiadores de Lucas usaram a mesma rede social para afirmar que a cena não traz nada de demais. Eles emplacaram nos trending topics a frase "Lucas, estamos com você".