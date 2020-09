A Fazenda: internautas pedem expulsão de Biel por assédio contra Cartolouco

A 12ª edição de A Fazenda começou recheada de polêmicas, e a primeira festa da casa não passaria ilesa. Na madrugada deste sábado (12), quando todos já estavam prontos para dormir na baia, Biel abaixou a calça de Lucas Cartolouco, deixou o bumbum dele à mostra – chegou a apertar um dos glúteos e ainda deu tapas.

Apesar de o jornalista não ter se manifestado – ele tinha bebido e passado mal –, houve uma onda de críticas à atitude do cantor, que é uma das escolhas mais polêmicas desta edição.

Antes de atacar o Cartolouco, tinha dado um tapa na região genital de JP Gadêlha, por cima da calça. O bombeiro da Bahia sorriu, constrangido. Antes disso, JP tinha iniciado, junto com Jojo Todynho, uma cena de beijo que foi replicada em vários outros selinhos entre outros participantes, rendendo também vários comentários dentro e fora do reality. Alguns internautas também chegaram a acusar Jojo de assédio (ver mais abaixo).

achei q ele tava meio desconfortável ???? pic.twitter.com/eUKDLiMqRy — iury (@iurymneves) September 12, 2020

Vamos ser sinceros né gente a Jojo e o Biel assediaram sim, pra mim a produção tinha q chamar o JP e o cartolouco e mostrar as imagens e perguntar se eles se sentiram assediados dependendo da resposta deles aí podem expulsar ou não #BielExpulso #AFasenda12 pic.twitter.com/ZdWeYPzdta — Patrick (@trick4pa) September 12, 2020

Jojo enfiou o JP nas teta = Brincadeira de ambas a partes

Maciel e Raissa dançam sensualmente mas dps ele pega na bunda dela = Raissa incomodada

Jojo e Biel pegam no Pênis do JP = Brincadeira de Ambas as partes

Biel abre a bunda do Cartolouco = Brincadeira de ambas as partes pic.twitter.com/tQxaR2py94 — Ƀ₳ɌØ₦Ɇ????⚡ (@KawBarone) September 12, 2020

#BielExpulso

Pode ser homem, mulher ou tanto faz mas ninguém NINGUÉM tem o direito de tocar no seu corpo sem autorização. O nome disso é assédio e não muda só pq a vítima é homem. Continua sendo assédio pic.twitter.com/TGS6vXqGfW — ???????????????????????????? ????????????????????????????????????.???? (@anxiouslosver) September 12, 2020

Mas o que rendeu mesmo críticas nas redes sociais foi a apalpada de Biel no Cartolouco, que gerou a acusação de assédio e pedido de expulsão por vários internautas.A Record TV ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. No Twitter, a hashtag #BielExpulso ficou entre os assuntos mais comentados do sábado. Confira alguns.