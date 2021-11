A Fazenda: Mãe de Mileide Mihaile é diagnosticada com câncer e não vai avisar a filha

Doralice, mãe de Mileide Mihaile, está com câncer no colo do útero, informa o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Ainda de acordo com o jornalista, a equipe da peoa, em consenso com a mãe, decidiu não informar o caso à influencer, que está confinada em A Fazenda.

Doralice Mihaile está em tratamento há algumas semanas no Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO), em Fortaleza (Ceará), após ter descoberto um tumor no colo do útero em estágio avançado. O Centro realiza aproximadamente 20 mil atendimentos oncológicos por mês, sendo 85% dos pacientes assistidos pelo SUS.

Em nota, a equipe da peoa informou que o câncer foi descoberto durante um exame de rotina. O tumor é reversível e controlável.

"Foi de decisão da própria Doralice manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado. Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável, e transmitindo energia positiva para Mileide durante sua participação no programa", diz o comunicado.

Doralice complementou afirmando que está muito orgulhosa da trajetória da sua filha no jogo e ver o Brasil abraçando Mileide está sendo sua grande felicidade.

“Eu, como mãe, me sinto orgulhosa e realizada venho minha família executar os ensinamentos que repassei. Confesso está sendo de grande felicidade neste momento ver o Brasil abraçar a Mileide e por isso escolhi comunicá-la pessoalmente. Agradeço as orações e mensagens que tenho recebido nas últimas horas”, finalizou a mãe da influenciadora.