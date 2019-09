A Fazenda: Phellipe é expulso após dar beijo à força em Hariany

O participante de A Fazenda 2019 Phellipe Haagensen foi expulso na noite desse domingo (29), após ter dado um beijo em Hariany Almeida contra a vontade da peoa. O apresentador Marcos Mion anunciou que ele deixaria o programa pela situação.

Usuários da rede social estão usando a hashtag para pedir que a Record TV retire por assédio o participante do programa A Fazenda 2019 após ele ter beijado a ex-bbb Hariany durante uma discussão.

"Beijo roubado ou forçado, encoxada ou mão boba são considerados crimes contra a dignidade sexual. Pelo regulamento do programa é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis. Em razão da situação de inconformismo da Hariany, de se sentir invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido pelo Phellipe. Com isso, o departamento jurídico da Record TV decidiu que ele deve sair do programa. Diante destes fatos, o Phellipe está expulso e não continua na nossa competição", explicou o apresentador.

Minutos antes do anúncio, o ator foi chamado até a despensa e não retornou para o confinamento.

Confusão

"Extrapolou, extrapolou um pouquinho", disse o ator Phellipe Haagensen para o ex-bbb Diego Grossi em uma critica por ele ter pulado na cama da apresentadora Andréa Nóbrega.

Hariany defendia Diego quando no meio da discussão Phellipe se aproxima e beija a boca da ex-bbb e ri. Ela diz: "Ele beijou minha boca!". "Ele vai pagar por isso", afirma Diego. Após mais bate-boca, Hari fala para o ator: "Você beijou a minha boca sem a minha permissão. Se eu quiser te denunciar, eu te denuncio, seu otário!"

Phellipe vai até Hariany e diz: "se você se sentiu desconfortável, vai lá faz a denúncia? Me leva para casa? Eu não quero que você se sinta como se eu tivesse te dado um beijo à força". "Porque você fez isso então? Você é louco?", ela responde. "Porque eu acho você muito bonita", afirma o ator. "Eu tenho um namorado, eu tenho uma família. Você tem que me respeitar", reage ela.

"Brasil, tem como me tirar daqui, por favor? Não vou bater o sino não, mas tipo assim está na mão de vocês. Está tudo gravado, filmado", diz Phellipe mais tarde em outro cômodo da casa. "Cínico", comenta Hariany. "Cínico não. Vai lá e denúncia se você se sentiu desconfortável", rebate ele.

Então, a peoa foi até o sino e fez a denúncia formal sobre o assédio. "O Phellipe me assediou. Ele me beijou à força, sem eu querer", disse Hariany.