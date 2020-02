A folia de quem prefere o pré-carnaval

Em um restaurante, muitas vezes o aperitivo é mais gostoso que o prato principal. No Carnaval de Salvador a teoria, em alguns casos, se repete: há quem prefira festejos como o Fuzuê e o Furdunço ao invés da festa entre a quinta e a quarta de cinzas.

Os fãs das preliminares apontam algumas razões para a preferência. A principal delas é que, apesar de trazer diversos elementos do Carnaval, essas festas tem um carater mais "raiz", como aponta a professora Ruth Vieira, 26.

"Aqui você ainda tem as fanfarras, bloquinhos e fantasias. No Carnaval quase tudo foi ocupado pelos blocos e camarotes, além de ser muito mais cheio. Quase não dá para brincar", avalia.

O público menor também é apontado como ponto positivo pela secretária Vilma Silva, 36, que conseguiu trazer as duas filhas (Gabriela e Valentina) para curtir junto. "Se fosse o Carnaval não teria a menor condição. Até nos blocos infantis é muito cheio, além de ser bem mais perigoso, com brigas", aponta.

Já o negócio do estudante Alef Queiroz, 21, é só o pré-carnaval mesmo, não quer nem saber da festa principal. "Terça-feira já estou pegando meu ferry para a ilha. Que nada, Carnaval é um caos, rua fedorenta, brigas... Fora que a melhor atração de todas, o BaianaSystem, já toca no Furdunço. Já me dou como satisfeito", afirma.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro