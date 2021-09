'A gente conseguiu um ambiente leve', relata técnico Wagner Lopes

O técnico Wagner Lopes está confiante para o jogo contra o Remo. Com chance de deixar a zona de rebaixamento, o Vitória recebe a equipe paraense na sexta-feira (10), às 19h, no Barradão. De acordo com o comandante rubro-negro, o clima na Toca do Leão é favorável para o time manter a reabilitação na Série B do Brasileiro.

"Quando tem uma crise do tamanho que nós temos, o primeiro ponto é não perder, é estabilidade. A melhor forma de estabilizar é não tomar gols. Quando você não toma gols ou quando você empata, você pontua. Esse é o primeiro ponto. Conseguimos três empates e duas vitórias. Acredito que é muito positivo. Nosso ambiente é muito bom. A gente conseguiu um ambiente leve, amigável, todo mundo com muita disposição para trabalhar. A gente está se unindo cada vez mais", afirmou.

O rubro-negro está invicto há seis rodadas, mas segue na zona de rebaixamento. Ocupa a 17ª posição, com 23 pontos. Londrina, Brasil de Pelotas e Confiança completam o grupo dos quatro últimos colocados. Apesar da situação delicada, há chance do Leão sair do Z4 já nessa próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Remo, que é o 12º colocado, com 27 pontos, e torcer por empate ou derrota do Vila Nova, que receberá o Náutico no mesmo dia, em Goiânia. O Vila tem os mesmos 23 pontos do rubro-negro, porém um triunfo a mais.

De acordo com o técnico Wagner Lopes, a semana "cheia" de treinos foi produtiva. A última vez que o Vitória entrou em campo foi no sábado (4), quando venceu o Operário por 1x0, em Ponta Grossa, no Paraná.

"Gostei. Tivemos bons treinos, tanto de finalização quanto de transição defensiva, transição ofensiva. Um capricho maior, um esmero maior para finalizar melhor. Gostei do aproveitamento. Espero que consigamos repetir isso na partida contra o Remo", disse o treinador.

A preparação foi finalizada na manhã desta quinta-feira (9). Para a partida, Wagner Lopes poderá contar com o retorno do lateral esquerdo Roberto, que desfalcou o time contra o Operário porque estava suspenso. Na ocasião, o zagueiro Mateus Moraes foi improvisado na posição e inclusive marcou o único gol do jogo. Isso porque Pedrinho foi negociado com o Athletico-PR e já não faz mais parte do elenco.

Diante do Operário, Thalisson Kelven foi escalado na zaga. Wagner Lopes não confirmou se ele seguirá formando dupla com Wallace ou se Mateus Moraes retomará o posto ao lado do capitão rubro-negro.

Depois de dois jogos como visitante, o Vitória volta a jogar como mandante e o técnico espera que o time faça valer o fator casa. "A gente espera, em casa, ter o controle do jogo apoiado, embora o time do Remo é um time que tem o jogo apoiado, tem o controle da bola, é um time que troca muito de corredor, faz infiltrações, triangulações rápidas. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente quer se impor dentro de casa", reforçou Wagner Lopes.