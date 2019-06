'A gente deve um pedido de desculpas ao torcedor', lamenta Loss

Após a derrota por 3x0 para o Oeste, na noite de terça-feira (11), o técnico do Vitória, Osmar Loss, abriu a entrevista coletiva concedida após o jogo pedindo desculpas ao torcedor rubro-negro pelo vexame na Arena Barueri, no município da região metropolitana de São Paulo.

"Primeiramente, acho que a gente deve um pedido de desculpas ao torcedor. O Vitória não se apresentou como deveria. Claro que o enredo do jogo atrapalha demais. O fato de tomar um gol com 30 segundos mexe com um time que está com o emocional instável. Mexeu demais. Ainda acho que a gente conseguiu recuperar um pouco no primeiro tempo, e na segunda etapa tínhamos um jogo equilibrado, mas as ações não estavam refinadas. Me pareceu um time muito intranquilo hoje", analisou Loss.

O resultado manteve o Vitória na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos, fruto de um triunfo, um empate e seis derrotas após oito rodadas. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o São Bento, que ocupa o 16º lugar e tem sete pontos. Com 15, a Ponte Preta fecha o G4, em 4º lugar.

Diante da atual situação do Leão, Osmar Loss voltou a falar que o elenco precisa ser reforçado. Até o momento, 12 jogadores foram contratados pelo presidente Paulo Carneiro, eleito no dia 24 de abril. Antes, a gestão comandada por Ricardo David contratou 15 atletas neste ano.

"A gente tem tratado de muitos nomes. Precisamos. Já falei isso na coletiva em Salvador, antes do jogo do Sport. Sabemos das posições que temos carências, sabemos onde a gente quer e falamos constantemente. Não adianta o Vitória contratar apostas. Nós precisamos contratar jogadores que realmente venham para uma condição de melhorar o nosso elenco, de poder lutar pela titularidade, de poder melhorar consideravelmente aquilo que a gente vem apresentando na primeira parte do campeonato", pontuou o técnico rubro-negro.

O Vitória só volta a entrar em campo após a pausa para a Copa América, quando enfrenta o Cuiabá, no Barradão, pela 9ª rodada. A Série B voltará a ser disputada no dia 9 de julho, mas a tabela ainda não foi detalhada. A data do jogo do Leão pode ser 9, 12 ou 13 de julho.

"Precisamos aproveitar muito bem a parada para a Copa para recuperar todas as esferas que estão defasadas desde o início da temporada. Todo mundo sabe que o Vitória está tentando se reconstruir no meio da temporada, o que não é fácil. Campeonato está no início, a distância já ficou grande, torcedor está chateado, mas tem que nos ajudar nesse momento. Vamos tentar de tudo para colocar o Vitória em melhor condição", prometeu Osmar Loss.