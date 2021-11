'A gente não conseguiu fazer nosso papel em casa', lamenta Lucas Arcanjo

Mais de oito mil torcedores foram à arquibancada do Barradão na tarde desta terça-feira (2) apoiar o Vitória contra o CSA, mas não puderam comemorar no santuário rubro-negro. A equipe comandada pelo técnico Wagner Lopes perdeu por 1x0 e saiu de campo vaiada por parte do público.

O único jogador aplaudido foi o goleiro Lucas Arcanjo. O prata da casa fez boas defesas ao longo da partida e evitou que o adversário ampliasse o marcador. Ao final do jogo, o arqueiro do Vitória lamentou a primeira derrota diante da torcida desde a reabertura do estádio ao público. Antes, o Leão comemorou os triunfos contra Itabaiana (3x0), pela pré-Copa do Nordeste, e Brasil de Pelotas (4x0), na Série B.

"A gente não tem o que falar da torcida. Eles apoiaram do início ao final. A gente não conseguiu fazer nosso papel em casa. Agora não tem muito o que falar. É só trabalhar e buscar a vitória fora de casa", afirmou Lucas Arcanjo.

O Vitória volta a campo já na sexta-feira (5), às 19h, quando visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. O rubro-negro está há 18 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Com 33 pontos, o time comandado por Wagner Lopes ocupa o 18º lugar.