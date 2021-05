'A gente poderia ter 5 milhões de baianos imunizados', diz Rui Costa sobre Sputnik V

O governador Rui Costa revelou que na última sexta-feira (21) foram protocolados, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) os últimos documentos da vacina Sputnik V. Um estudo argentino apontou que a vacina russa é altamente eficaz contra a variante brasileira. "Nós assinamos um contrato, os estados do Nordeste, de 37 milhões de vacinas. A Bahia comprou 10 milhões de vacinas. Já era pra terem chegado 7 milhões se já tivessem liberado. Desses 7 milhões, a Bahia comprou 30% do total, o que daria 2 milhões de vacinas. No nosso contrato, a Rússia tem que fornecer todas as vacinas até final de julho. Então, a gente poderia ter 5 milhões de baianos imunizados com primeira e segunda doses", disse o governador em live transmitida nesta terça-feira (25) em suas redes sociais.

Quando questionado sobre o porquê de não ter comprado vacinas de outras farmacêuticas, Rui disparou: "porque não tem". Segundo ele, por lei, os estados não poderiam comprar vacinas, apenas o governo federal. "Esse ano, foi aprovada uma lei que permite que os estados comprem e nós compramos. Eu tive reunião com a Pfizer esse ano, com a Johnson, tentamos vacina da China. Nós, governadores, tentamos vários fabricantes de vacinas e todos eles não tinham mais vacinas pra vender. Alguns só tinham vacina pra entregar no final do ano, aí não resolve. Para entregar pro final do ano, o Ministério da Saúde já comprou. A gente queria vacina pra agora, pra entregar no primeiro semestre, infelizmente não tem", falou.

O governador também falou sobre o cenário da doença no momento. "No ano passado, o pior mês foi julho. Em julho tivemos 2144 óbitos. Quando a gente virou o ano, veio crescendo e em março disparou, 3367 óbitos só em março. Em abril chegou a 2701 e esse número ainda vai crescer, porque muitas notificações chegam atrasadas, e em maio já estamos com 1402 mortes", apontou.

Sobre o ingresso de novas categorias ao grupo prioritário de vacinação, Rui Costa disse que esse é um debate que não acaba nunca e que isso vai retardando o critério de idade. "O que não é bom, porque está cientificamente comprovado que pessoas com mais idade sofrem mais do que os mais jovens", avaliou.

Quando perguntado sobre a possibilidade novas medidas mais restritivas, o governador preferiu dizer que está "trabalhando para as coisas melhorarem , por isso repetimos pras pessoas se protegerem".

Polêmica

Rui Costa também falou sobre a possibilidade de fechar as fábricas de cervejas, uma polêmica que surgiu após uma declaração do secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. Não vou [fechar as fábricas de cervejas]. Gerou muita polêmica que eu falei que não ia fechar. Até porque eu falei que a cerveja ajudava o torcedor do Bahia e do Vitória a não se estressar. E eu até botei uma cervejinha aqui que é produzida pela agricultura familiar, uma cerveja é de umbu. Nesse final de semana, em que começa o Campeonato Brasileiro, os torcedores do Bahia e do Vitória podem tomar sua cervejinha em casa, sem aglomerar", brincou apontando para duas latas de cerveja que estavam em sua mesa.