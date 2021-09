'A gente preferiu priorizar o resultado', analisa capitão do Vitória

O Vitória comemorou o primeiro triunfo como visitante nesta Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Operário por 1x0, neste sábado (4), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. Depois de tentar justificar tantos tropeços longe de Salvador, finalmente o capitão Wallace pôde festejar diante dos microfones.

Em entrevista concedida ao canal SporTv após o apito final, o zagueiro analisou a partida, disputada em meio à crise política que atravessa o clube. Na última quinta-feira (2), Paulo Carneiro foi afastado da presidência rubro-negra. Para além dos problemas extracampo, o Leão luta para sair da zona de rebaixamento.

"O momento que a gente está atravessando, é um resultado importante. Fizemos um bom primeiro tempo, no segundo jogamos o jogo. A gente preferiu priorizar o resultado do que o desempenho. Não sei se foi planejado, acho que foi de forma inconsciente e a gente acabou se postando mais atrás", pontuou.

"A gente precisava desses três pontos e o importante foi a equipe ter feito o resultado para começar a se afastar e sair dessa zona desconfortável que a gente está nesse momento o mais rápido possível", concluiu Wallace.

O gol que garantiu a vitória foi marcado pelo zagueiro Mateus Moraes, aos 39 minutos do primeiro tempo. Apesar da quebra do jejum, o resultado não tirou a equipe da zona de rebaixamento. Invicto há seis jogos, o rubro-negro somou os mesmos 23 pontos do Vila Nova, mas como perde no número de triunfos (quatro contra cinco), ficou na 17ª posição. O adversário goiano é o 16º.

O elenco do Vitória terá uma semana para trabalhar. O rubro-negro só volta a campo na sexta-feira (10), quando recebe o Remo, às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.