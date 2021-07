'A gente trabalha para ajudar a equipe', comemora Gilberto após gol

A cada rodada que passa, Gilberto vai mostrando a sua importância para o time do Bahia. Diante da Chapecoense, na manhã deste domingo (4), na Arena Condá, o camisa 9 começou entre os reservas, mas saiu do banco para marcar um gol e dar a assistência que garantiu o triunfo tricolor por 2x0.

Com o tento, o atacante se isolou ainda mais na artilharia do Brasileirão. Agora ele lidera o ranking com sete gols em nove jogos. Na temporada, já são 18 gols com a camisa tricolor. Após a partida, ele minimizou o fato de ter começado no banco de reservas e afirmou que o importante é ajudar o Bahia.

“É importante descansar, às vezes o torcedor não entende, mas o Campeonato Brasileiro é longo e temos jogos seguidos. No último jogo eu saí de campo muito cansado e já tinha um outro jogo com viagem longa como essa para Chapecó. Dado conversou e achou melhor eu começar no banco. Mas é assim, a gente trabalha para ajudar a equipe quando precisar. Mesmo saindo do banco eu consegui ajudar a equipe com o triunfo”, disse Gilberto.

Por sinal, a Arena Condá tem sido positiva para Gilberto pelo Bahia. Foi diante da Chape, em 2018, que ele marcou o primeiro dos 75 gols que tem pelo Esquadrão. Agora, ele ajudou o clube baiano a quebrar o tabu e vencer o alviverde pela primeira vez fora de casa. Apesar do feito, Giba pregou respeito ao time catarinense.

“Não é assim (entrar e resolver), os jogos são bem difíceis no Brasileirão. A gente veio respeitando demais a equipe da Chapecoense, tem um grande treinador, um grande elenco. Temos que continuar fazendo o nosso trabalho”, finalizou.

O Bahia voltou a vencer no Brasileirão após dois jogos e chegou aos 14 pontos. O clube ocupa agora a quinta colocação na classificação. O próximo compromisso será na quarta-feira (7), quando recebe o Juventude, às 18h, no estádio de Pituaçu.