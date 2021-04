A história de sucesso da empreendedora que vende itens para mesas decoradas

Em família, Nívea Campos (@amodadamesa) era aquela que gostava de reunir todos mundo, que preparava os eventos, fez a própria formatura e a festa das irmãs, organizou o casamento. Formada em Administração e Secretariado Executivo, trabalhou em empresas famosas na sua área de atuação e logo mostrou que também poderia ser competente na produção de eventos, gerenciando carreiras, realizando ativação de marcas.

Apesar de ter reconhecimento na sua atuação profissional, acalentava o desejo de ter algo seu e, numa tentativa de complementar a renda, também começou a montar de modo tímido a produção de kits para mesa com jogos americanos, guardanapos, porta guardanapos, suplais. “Não sabia nada de costura, mas era muito dedicada e deixava tudo cortado e pronto para que a costureira pudesse fazer o acabamento. Comprei todo o material e fui empreender paralelamente ao trabalho com carteira assinada”, conta.

A decisão de investir ocorreu em 2017, quando se viu desempregada e a Moda de Mesa era sua saída como trabalho e como projeto de vida. A trajetória dessa empreendedora desde o início até os dias atuais, quando o empreendimento virou sua única fonte de renda será o tema do programa Empregos e Soluções dessa quarta, 14, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.

Durante a conversa com a consultora Flávia Paixão (@flaviapaixaooficial), Nívea contará ainda como a pandemia deu uma guinada no negócio, uma vez que, em tempos de distanciamento social e home office, ela descobriu como ajudar as pessoas a resgatarem o prazer da conversa, das trocas em torno da mesa. Como uma parte dos empreendedores, ela conta como administra todas as atividades que envolvem o negócio e os planos para esse ano.

Para saber mais sobre essa proposta empreendedora, acompanhe o bate papo que começará às 18 horas, no perfil do jornal Correio no Instagram.