A lição de Simone Biles para todos: psicólogo explica como cuidar da saúde mental

A Olimpíada de Tóquio estão trazendo acontecimentos históricos que vão para além de novos recordes de tempo ou vitórias. Nesta edição da competição mundial esportiva, o mundo se surpreendeu com uma nova discussão: a saúde mental. A escolha da ginasta americana, Simone Biles, de desistir de algumas finais na Olimpíada ecoaram essa reflexão sobre saúde pelo mundo afora. Pensando nisso, o psicólogo, ex-jogador de futebol e integrante do Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte (GTPES) do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, Robson de Araújo Silva, foi o convidado do programa Saúde e Bem Estar, do CORREIO, comandado pelo jornalista Jorge Gauthier, desta terça-feira (3) para falar sobre o assunto do momento.

Por conta da pandemia, as questões relacionadas à saúde mental já vêm sendo discutidas aos poucos, mas, de acordo com o psicólogo, a escolha da ginasta aumentou ainda mais o espaço para essa conversa. “O atleta precisa estar preparado física, tática e psicologicamente”, afirma Robson. Para ele, se este tripé não for bem equilibrado não há como acontecer um bom desempenho por muito tempo. E ele ainda questiona: “imagine quantos atletas não desistiram antes de chegar no auge?”

O ex-atleta ainda lembra que esporte, além de profissão, deve ser um prazer. E não é apenas no esporte, mas também em qualquer contexto social. “Se não existe mais um prazer, esse é o momento exato de parar e pensar quais rumos tomar”, reflete. Robson também lembra que cada pessoa reage às pressões da vida - sejam elas pessoais ou profissionais - de uma forma diferente. Por conta disso, é difícil definir um momento exato que fique evidente o sinal de que aquele indivíduo precisa de ajuda.

A mensagem que o psicólogo deixa é uma reavaliação. “Se você não está feliz no seu trabalho, numa empresa ou em alguma outra coisa da sua vida, é preciso parar e pensar.” Ele ainda afirma que a psicologia do esporte está voltada para acompanhar o atleta. “Quando a psicologia do esporte acompanha, tenho certeza que os atletas vão conseguir ter um bom desempenho”, completa.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier