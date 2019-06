'A mãe dele chora todos os dias', diz tio de jovem morto com um soco no Carnaval

"A mãe de Kaíque ainda chora todos os dias. Até hoje ela não consegue ver o vídeo", disse o tio do jovem, o microempresário Igor Aquino, 40, na manhã desta terça-feira (11), durante o julgamento do pintor Edson Rodrigues dos Santos, 27, acusado de matar o sobrinho, após desferir um soco no rosto do rapaz, na sexta-feira (9) de Carnaval do ano passado.Um vídeo divulgado pela polícia mostra o exato momento da agressão que levou à morte o estudante universitário.

A mãe não compareceu ao julgamento. "Ela está muito abalada e, por uma questão de saúde, não veio. Mas o pai, tios, estão todos aqui", disse Igor Aquino.

O julgamento no Fórum Ruy Barbosa começou pouco depois das 9h, após o sorteio das sete pessoas que compõem o júri popular. Para o julgamento, foram intimadas cinco testemunhas - sendo que uma não compareceu nesta terça ao Fórum em Nazaré.

Até o momento, foram ouvidas as testemunhas de acusação. As duas primeiras foram amigas da vítimas - uma delas um colega de faculdade. Ambos falaram da idoneidade de Kaíque. "Ele era um rapaz de boa índole, responsável, jamais se envolveu em brigas. Era da paz", disse o colega de faculdade da vítima.

Outra testemunha ouvida foi um policial civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação. Ele falou como a polícia chegou ao vídeo que mostra o exato momento da agressão. "Inicialmente contamos com o fato de o local ser uma rua pouco movimentada pelo horário e decidimos ir atrás de câmeras que pudessem ter registrado o fato. Foi quando encontramos a imagem", disse o policial.

Para preservar as testemunhas de acusação, o réu foi retirado do plenário quandos os amigos da vítima foram indagados pelo juiz. Edson está preso e deixou o Complexo Penitenciário da Mata Escura para o julgamento.

O crime

"Eu estava com raiva porque apanhei. Aí eu vim gingando e meti nele. A minha intenção não era de matar", disse o pintor ao CORREIO, em fevereiro de 2018, quando foi preso na madrugada do dia 14 de fevereiro após agredir o estudante cinco dias antes.

Durante a apresentação, Edson chegou a tratar o caso como uma fatalidade e disse que apenas falaria na presença de um juiz. Mas, ao sair da coletiva, ele disse estar arrependido do crime. "Eu não queria matar. Eu apanhei e fiquei com raiva. Meu celular ficou todo quebrado", disse o acusado.

Edson confessou crime e disse que queria descontar raiva em alguém (Fotos: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO/ Reprodução)

Investigações

Segundo a delegada Carmen Dolores, titular da 14ª Delegacia (Barra), a polícia só conseguiu chegar ao acusado porque imagens de câmeras de segurança da rua captaram a placa e o modelo do caminhão no qual Edson estava. O motorista que deu fuga a Edson estava nas imediações da Avenida Centenário um dia antes da prisão do pintor.

Com ele estava o adolescente de 15 anos que prestava serviços ao motorista. Ainda segundo a delegada, o motorista conhece um amigo de Edson. O veículo, no dia do crime, estava estacionado a cerca de 10 metros de onde o crime aconteceu. De acordo com o delegado José Bezerra Júnior, diretor do DHPP, nas imagens das câmeras de segurança é possivel ver que o veículo estaciona na rua por volta das 22h da quinta-feira (8) de fevereiro. E, já por volta das 2h50, é possivel ver duas pessoas caminhando rápido em direção ao caminhão, um deles seria Edson e o outro seria o adolescente de 15 anos.

Dia do crime

De acordo com a família, era o terceiro Carnaval do estudante que se formaria no próximo ano. Às 23h30, Kaíque saiu da casa de um amigo, na Rua Manoel Barreto, na companhia de um primo e mais três amigos para o circuito Dodô. Minutos depois ele se perdeu do grupo no meio da multidão. Sozinho, Kaíque decidiu voltar para casa, às 3h, quando a pouco menos de 500 metros foi supreendido com um soco no rosto. Ao cair, a vítima ainda levou um chute do agressor.

Desacordado, o estudante ainda chegou a ser socorrido por uma família que passava pelo local. Um dos membros era uma médica, que aguardou no local até a chegada Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) às 3h30.