'A melhor atuação sob meu comando', elege Dado Cavalcanti

O técnico Dado Cavalcanti ficou tão satisfeito com o desempenho do Bahia na goleada por 4x0 contra o Sport que avaliou a partida deste sábado (20), válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, como a melhor do time sob seu comando.

"Sem sombra de dúvidas, foi o melhor. Taticamente, contra o Fortaleza foi uma sintonia maior do ponto de vista estratégico, mas hoje tivemos mais volume ofensivo, tivemos a bola, não tenho ainda o percentual de posse, mas a bola sempre esteve no campo adversário. Conseguimos jogar o adversário para trás. Com os jogadores que tivemos em campo, conseguimos a melhor atuação sob o meu comando", afirmou o treinador tricolor em entrevista coletiva concedida após o apito final.

Dado Cavalcanti falou sobre a diferença com relação ao Ba-Vi disputado na rodada anterior do regional, em que o Bahia teve postura apática e perdeu por 1x0, no Barradão. Diante do Vitória, o técnico optou por escalar o meio-campo com Patrick, João Pedro e Rodriguinho. Contra o Sport, com Rossi suspenso, ele adiantou o posicionamento de Rodriguinho e escalou o volante Edson.

"Encorpamos um pouco o meio-campo, isso foi importante para ter mais a bola, ter superioridade com rotação, liberdade para os jogadores de meio. E preencher o meio na fase defensiva. Essa foi a mudança significativa no ponto de vista de estratégia. O comportamental também ajudou muito a sair com um grande triunfo", afirmou.

Patrick, Gabriel Novaes (duas vezes) e Rodriguinho foram os autores dos tentos na goleada em Pituaçu. "Eu acho que a presença do Edson deu equilíbrio defensivo, faz uma contenção mais forte. Também credito a participação de Daniel ao volume de jogo de Patrick. Ele é um meia que aproxima muito e abre espaços. São dois jogadores com leitura muito boa. Daniel baixava para pegar a bola entre os zagueiros e abria espaço para Patrick infiltrar. Edson foi importante na fase defensiva e Daniel na fase ofensiva", completou.

E por falar em Patrick, um dos destaques do time em 2021, o treinador contou que o volante revelado nas categorias de base tricolor está perto de renovar contrato com o Bahia. "A renovação está encaminhada. Já existe um acordo entre empresários e a direção. Faltam detalhes para concretizar", disse Dado Cavalcanti.

O time principal do Bahia volta a campo na terça-feira (23), às 21h30, quando visita o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes, no domingo (21), às 18h, a equipe de transição, comandada por Cláudio Prates, enfrenta o Fluminense, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano.