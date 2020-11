'A melhor resposta é o silêncio', desabafa Élber sobre renovação

Autor de um dos gols do triunfo do Bahia sobre o Coritiba, por 2x1, na noite desta segunda-feira (16), o atacante Élber aproveitou o momento da comemoração para desabafar.

Ainda em campo, o camisa 7 fez gesto pedindo silêncio. Na saída para o intervalo ele explicou que a manifestação foi sobre o que vem ouvindo após não renovar contrato com o tricolor. O vínculo entre clube e atacante se encerra no próximo dia 31 de dezembro.

"Sobre a comemoração, estou escutando muita coisa calado sobre a renovação com o clube. Nada melhor do que fazer um gol. A melhor resposta é o silêncio", disse ele, sem direcionar para quem seria o recado.

Élber está no Bahia desde 2018 e chegou a negociar a permanência no tricolor. As conversas não avançaram e o atacante acertou com o Yokohama Marinos, do Japão, em um contrato válido por três anos.

Em julho, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, chegou a afirmar que o Esquadrão tiinha o interesse na renovação com o atacante. No entanto, as conversas não avançaram.

Élber vem sendo titular do Bahia com Mano Menezes. Esse ano, ele já balançou as redes oito vezes em 38 jogos.