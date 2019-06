À moda junina

São João tá na porta e você ainda não sabe o que vai vestir? A gente te dá uma mãozinha com esse editorial recheado de peças que atendem todas as propostas: do forró na roça ao arrasta-pé na capital.

Aposte no vestido ciganinha e arremate com argola de coração, cinto e tachas e crossbody

Tem camisa xadrez? Tem sim, senhor! Tem calça jeans? Mas é claro, meu anjo! Mas também tem peças babado para quem não quer deixar nenhum hit fashion de lado. São tantas opções garimpadas na coleção especial da C&A para as festas de São João, que você vai ter que comer muito milho e amendoim para não perder nenhuma festa.

Dá pra combinar o look do casal, sem apostar na mesma estampa

Como faz todo ano, a marca apresenta uma série de peças-chave, como t-shirts, calças e jaquetas jeans e as clássicas camisas xadrez, com sucessos da temporada, como os croppeds e tops com decote ciganinha e expressões regionais como “Eita, Lascou!”. Para arrematar o look a marca ainda oferece diversas opções de acessórios e bijus.

A coleção já está disponível em lojas selecionadas da marca nas regiões Norte e Nordeste e também no seu e-commerce www.cea.com.br.

A t-shirt branca conversa com o padrão do xadrez da camisa

Clássico, o xadrez vermelho vai bem com o preto deixa qualquer look junino mais estiloso

Dá pra usar cropped e shortinho no Inverno. É só escolher as peças certas e arrematar a produção com uma bota

Mais uma sugestão de look casal combinadinho

A jaqueta jeans clara e a crossbody caramelo preenchem a produção

Coturno, jeans rasgado e camisa xadrez amarela e roxa pra um look junino diferente

Calça jeans, xadrez, bota e muito estilo

Mais uma opção de ciganinha e cross body: com algumas peças, dá para montar um guarda-roupa junino de respeito

A escolha dos acessórios transforma os looks

No melhor estilo "Clueless", xadrex amarelo e minissaia

E aí? Partiu forró? Vestido sobreposto à t-shirt, cinto de fivela dupla, crossbody xadrez e tênis para ela. Camisa, bermuda jeans e coturno para ele

Peças: C&A

Produção: Gabriela Cruz/Estúdio Correio

Produção de moda: Fagner Bispo

Fotos: Florian Boccia

Beleza: Kal Nascimento

Modelos: Bianca Alves e Caio Andrade, da One Models





O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.