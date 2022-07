A Mulher da Casa Abandonada: como é Margarida Bonetti sem o creme branco?

Um dos maiores mistérios em torno da história de Margarida Bonetti, a mulher cuja história é narrada no podcast 'A Mulher da Casa Abandonada', é sobre sua aparência.

Bonetti mora em uma mansão abandonada em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo, há mais de 20 anos, mas poucos são os vizinhos que já a viram sem a característica camada de pomada branca que usa no rosto.

Não se sabe o porquê de Margarida Bonetti passar a pomada ou creme na face. Ela mesma já falou para alguns funcionários dos prédios vizinhos que tem um problema de pele e, por isso, usa o creme. Porém, não há confirmação do fato, já que algumas pessoas já a viram sem o creme e diz que ela não tem nenhuma lesão aparente na pele.

Nas poucas fotos de Margarida Bonetti atualmente que estão disponíveis na internet, tiradas por curiosos que a avistaram na rua ou na janela da sua casa, a mulher aparece com uma espécie de máscara facial branca ou prateada de creme.

Entretanto, a equipe do Cidade Alerta, da Record TV, conseguiu uma foto de Margarida Bonetti mais jovem e sem o creme no rosto.

Na reportagem, que foi ao ar nesta terça-feira (5), um zelador do prédio vizinho à mansão abandonada, que já viu Margarida sem o creme no rosto, analisou a foto e disse que a pessoa da imagem parece muito com a mulher.

Entretanto, como foram poucas vezes que ele viu a mulher sem a máscara branca, fica difícil afirmar com total certeza se a foto é mesmo dela. Apesar disso, ele confirma que os traços da jovem na foto são muito parecidos com o de Margarida.

Veja foto de Margarida Bonetti sem o creme branco: