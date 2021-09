'A polícia não vai se intimidar', diz governador sobre violência na Bahia

O governador Rui Costa (PT) comentou, nesta segunda-feira (27), sobre a onda de casos de violência que tem assustado a população nos últimos meses. Durante a entrega de novas viaturas para a Polícia Militar, no pátio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o chefe do executivo foi enfático ao responder sobre o avanço da criminalidade, principalmente na capital.

“Minha determinação muito clara para o comandante Paulo Coutinho é dizer que a Bahia tem estado e tem governo. A polícia não vai se intimidar e nem vai se acovardar com bandido nem com criminoso que está portando fuzil, metralhadora, ao contrário, eu tenho dito para ele: quanto maior for a reação do criminoso, mais vá pra cima, mais vá fazer pente fino nas localidades. Eles têm que entender muito claro a mensagem”, disse.

No fim de semana, sete homens que fugiam da polícia invadiram duas casas no bairro da Cidade Nova e fizeram os moradores de reféns. Foram três horas de negociação até eles liberarem as vítimas e se entregarem. Ninguém ficou ferido. Mais cedo, naquele memo dia, um policial militar que estava de folga foi baleado depois de sofrer uma tentativa de assalto, na Estrada das Barreiras. No dia anterior, outro policial ficou ferido durante troca de tiros com bandido na ocupação do bairro de Valéria.

O gestor cobrou do governo federal uma política nacional efetiva de enfretamento ao tráfico de drogas. “Não precisa ser especialista para saber que o Brasil virou um dos cinco maiores consumidores de drogas no mundo, então, ou a gente vai ter uma política nacional de saúde e de como lidar com as drogas ou vamos ficar nessa tentativa de enxugar gelo que estamos hoje”, disse.

Ele entregou 49 novas viaturas para 38 municípios, anunciou a convocação de 1,7 mil policiais aprovados no concurso de 2019 e disse que autorizou a realização de um concurso para policiais civis com mil vagas, para 2022.

As viaturas serão destinadas aos municípios de Salvador, Candeias, Camaçari, Simões Filho, Pojuca, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Monte Santo, Crisópolis, Biritinga, Araci, Maragojipe, Santo Amaro, Catu, Itabuna, Itapé, Camamu, Distrito de São Benedito, Gandu, Nova Ibiá, São José da Vitória, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Sento Sé, Barreiras, Macaúbas, Jaguaquara, Jequié, Ibirataia, Ipiaú, Barra do Choça, Lençóis, Seabra, Morro do Chapéu, Lapão e Irecê. O investimento foi de R$ 6,7 milhões.