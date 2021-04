'A principal vitória foi evitar o colapso da saúde', diz Bruno Reis sobre balanço dos 100 dias de gestão

Os primeiros 100 dias da gestão de Bruno Reis na prefeitura de Salvador coincidiram com o pior momento da pandemia do coronavírus no Brasil e na capital baiana. O marco é comemorado neste sábado (10), mas em coletiva virtual realizada na manhã desta sexta-feira (9), o prefeito ressaltou as conquistas do começo do governo. Para ele, a maior vitória do período foi ter conseguido evitar o colapso do sistema de saúde soteropolitano.

“Em nenhum outro momento da história de Salvador existiram tantas decisões importantes a serem feitas, mas não deixamos de assumir o nosso papel com responsabilidade e coragem. O que ocorreu em outras cidades não se repetiu em Salvador porque tivemos a coragem de tomar decisões difíceis, mas no momento certo e com o objetivo maior de salvar vidas e preservar empregos, além dos investimentos na área da saúde, social e de desenvolvimento econômico”, afirma o prefeito.

Neste período de pouco mais de 3 meses, foram investidos pelo Município mais de R$ 74 milhões por mês em todas as áreas para ações de combate à Covid-19, dos quais, R$ 7 milhões foram captados junto à iniciativa privada. Bruno Reis ressaltou que os investimentos foram essenciais para evitar o colapso do sistema de saúde na capital baiana, promover o reforço à rede de proteção social e criar um novo plano de retomada com pacote de socorro às empresas.

A rede de saúde foi ampliada, com a disponibilização de 615 leitos exclusivos para casos de Covid-19. dos quais 266 são de UTI. O prefeito ressaltou ainda que cinco hospitais de referência para o coronavírus atendem os pacientes da capital: Sagrada Família (Monte Serrat), de Referência para a Covid-19 (Itaigara), Santa Clara (Juracy Magalhães), Salvador (Federação) e Estação Cidadania de Itapuã, que foi construído em apenas 15 dias.

Salvador ainda é a segunda no ranking de imunização dentre as capitais do país, o que também é motivo de muito orgulho para Bruno Reis. O resultado foi possível graças a estratégia de logística montada, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, com a instalação de 14 postos na modalidade drive-thru e outros 14 pontos fixos em 153 salas para imunização. A administração municipal investiu em quatro câmaras de conservação de vacinas, com 972 litros, quatro refrigeradores com 850 litros e uma câmara fria fixa.

“Salvador é um exemplo de vacinação. Temos quase 430 mil vacinados, o que corresponde a cerca de 15% da população”, comemora o prefeito.

O balanço aponta ainda que foram implantadas, novas unidades de suporte ventilatório, com 21 leitos, distribuídos nas UPAs Valéria, Vale dos Barris e no PA Marback; um novo gripário na UPA São Cristóvão; e quatro Pontos de Atenção à Urgência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Imbuí, Itapuã, IAPI e Pirajá.

As equipes de saúde também foram reforçadas com a contratação de 77 novos profissionais de saúde, em um total de mais de 3 mil em atuação, além de 92 novos agentes de vacinação.

Assistência social

A busca pelo equilíbrio também foi constante nos 100 dias de gestão. Para minimizar os impactos das medidas restritivas de combate à pandemia, a prefeitura realizou ações sociais, como a distribuição ininterrupta de cestas básicas desde março de 2020. Ao todo, foram mais de 480 mil cestas distribuídas para alunos da Rede Municipal, da rede conveniada e do Programa Pé na Escola, através da Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Outras 200 mil cestas básicas, aproximadamente, foram entregues a pessoas carentes, mães de crianças com microcefalia e outras deficiências, crianças abrigadas e autônomos, dentre outras categorias. Por meio dos Restaurantes Populares Cuidar em Pau da Lima e São Tomé de Paripe, foram distribuídas 714 mil quentinhas até o momento.

Ainda é pago o auxílio emergencial Salvador por Todos, para os trabalhadores e famílias mais afetadas pela pandemia. Somente pelo programa, desenvolvido por meio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), foram mais de R$20 milhões distribuídos para cerca de 20 mil pessoas.

Mais recentemente, foi lançado o SOS Cultura, programa que tem como intuito conceder um valor total de até R$1,1 mil para garantir aos trabalhadores do setor cultural e de eventos as condições mínimas de sobrevivência, diante da pandemia do novo coronavírus que impossibilitou que pudessem continuar as atividades.

Desenvolvimento econômico

A Prefeitura também lançou, na semana passada, o Plano Salvador, com ações para revitalização da economia. A estratégia divide em quatro fases o funcionamento das atividades comerciais, de acordo com a taxa de ocupação de leitos de UTI.

Além disso, instituiu o programa CredSalvador, com investimento de R$10 milhões em microcrédito desburocratizado para cerca de 4,3 mil empreendedores. O valor do crédito será entre R$500 e R$25 mil, tendo como público-alvo profissionais autônomos e liberais, cooperativas ou associações de pequenos empreendedores, MEIs (microempreendedores individuais) e MEs (microempresários).

Os beneficiados terão carência de seis meses, juros de até 0,7% e pagamento em parcelas com prazo de 12 a 24 meses. O CredSalvador ambém inclui a capacitação dos atendidos.

Ainda dentro do Plano Salvador, foram estabelecidas 11 medidas de desenvolvimento econômico. Dentre elas estão o diferimento para pagamento em três parcelas do TFF; isenção das taxas de vistoria no setor de mobilidade (táxi, escolar, moto táxi e turismo); outorga onerosa, com desconto de 50% (prorrogação dos incentivos); renovação automática dos alvarás de funcionamento e prorrogação do prazo final das Certidões Negativas de Débito (CNDs) tributárias válidas.

A lista de benefícios prossegue com a reabertura do prazo para adesão ao programa IPTU Proturismo, com desconto de 40%; diferimento do valor devido do ISS pelos autônomos; benefícios fiscais ao setor de Tecnologia; Lei Revitalizar para ISS, IPTU, ITIV e TRSD; postergação para pagamento em parcela única do Termo de Viabilidade de Localização (TVL) e redução de 50% da Taxa de Licença de Localização (TLL).

O Plano Salvador também traz R$16 milhões em programas de qualificação e capacitação profissional, por meio do programa Treinar para Empregar. Os beneficiados vão participar de cursos profissionalizantes em parceria com Senai e Senac, dentre outros parceiros.

Obras

Mesmo neste período mais crítico da pandemia, nenhuma das obras da Prefeitura foi paralisada. Dentre as intervenções em andamento estão os trechos 1 e 3 do BRT; Polo de Economia Criativa – Doca 1, no Comércio; Parque da Pedra de Xangô, em Cajazeiras XI; Trincheira da Avenida Magalhães Neto e duplicação da ponte Camaragipe, na região da Avenida Tancredo Neves; requalificação da Estrada Velha do Aeroporto (EVA); requalificação dos trechos de orla de Stella Maris/Praia do Flamengo/Ipitanga e da terceira etapa do Farol de Itapuã; ligações entre a Avenida Gal Costa e Pau da Lima e entre a Mata Escura e BR-324; requalificação das avenidas Sabino Silva e Adhemar de Barros (Ondina); e restauração do Casarão dos Azulejos Azuis.

As obras entregues este ano são a Estrada das Pedreiras (CIA/Aeroporto), Parque Lagoa do Dinossauros (Stiep), cobertura do canal e requalificação da Rua Manoel Bonfim (São Marcos), requalificação da Rua 1º de Maio (Alto de Coutos), além de 13 praças, dez academias de saúde, duas contenções de encostas e 18 geomantas. Já as intervenções a serem entregues são as do Programa Mané Dendê (Subúrbio Ferroviário), segunda etapa do BRT e reformas do Mercado Modelo e do Museu da Misericórdia.

Tecnologia e inovação

Com um grande foco em contribuir no isolamento social dos cidadãos, a gestão municipal investiu em tecnologia e inovação para disponibilização de serviços de maneira remota, resultando também em mais agilidade e eficiência. Este ano, foram lançados o site Hora Marcada, para agendamento do atendimento nas Prefeituras-Bairro; os aplicativos Fala Salvador, Fala Executor e do Servidor meu RPPS (previdência), além das ferramentas Filômetro, Vacinômetro, Fura-Fila e Vacina Express.

Pessoal

Na área de recursos humanos, foram nomeados 165 aprovados no mais recente concurso municipal, sendo que 160 deles já receberam treinamento. Os nomeados vão atuar nos cargos de agente de trânsito e transporte, fiscal de serviços municipais, agente de fiscalização, agente de salvamento aquático, guarda civil municipal, psicólogo e assistente social.

Educação

Na área da Educação, foi inaugurada uma unidade de ensino e 11 delas estão com obras em execução. Estão sendo oferecidas 6.548 vagas através do Pé na Escola e foram celebrados convênios com instituições comunitárias de ensino.

Salvador foi selecionada pela Fundação Lehmann para implantar o programa Educar pra Valer. Foram lançados, ainda, dois programas de aprendizagem: o Tempo de Aprender e a Regularização de Fluxo para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Demais ações

No início deste ano, foi lançado o projeto RUA – Roteiro Urbano de Arte, com obras a céu aberto no Comércio. Também foram promovidos o restauro e a recuperação de quatro monumentos históricos.

Estão em andamento as operações Dengue e Chuva para minimizar os efeitos do período chuvoso para a população. Para a manutenção da cidade, foram promovidas cinco operações de limpeza de canais, limpeza e ordenamento da cidade, implantação de um ecoponto em Itapuã e apoio ao projeto Circuito Mar, com a coleta de material reciclável, pelas cooperativas, em bares e restaurantes da região da orla.

Com o Iluminando Nosso Bairro, foram entregues 8.177 pontos em LED, além da substituição de 13.857 lâmpadas de sódio (amarelas) por LED (brancas). Com o Morar Melhor, foram entregues mais de 2 mil casas reformadas e outros 836 imóveis em situação precária passam por melhorias. Estão sendo construídos e/ou reformados 40 campos e quadras.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo