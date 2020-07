'A segurança é Deus', diz dono de carro crivado de balas no Parque Jocélia 

Ao olhar o estado do carro, um Fiat Siena comprado à custa de várias economias, o proprietário parecia não acreditar: “É duro ver algo que foi adquirido com muito suor deste jeito. A nossa única segurança é Deus e mais ninguém”. O desabafo aconteceu quando ele acompanhava o trabalho dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT ) no veículo, crivado de balas na madrugada de terça-feira (30), quando duas facções se enfrentaram no Parque Jocélia, no bairro de Sussuarana.



O proprietário, que preferiu não revelar o nome, disse que dependia do laudo do DPT para acionar o seguro – veículo sofreu mais de 20 perfurações que atravessam vidros, latarias e até pneus.

“Só depois da avaliação da perícia para saber se o carro será perda total ou não. Até então, estou no prejuízo porque o meu carro é também meu instrumento de trabalho”, disse ele.



O episódio da madrugada de terça tão cedo irá sair da memória do morador. “Não vi aquilo antes. Isso nunca houve aqui. Foram muitos tiros. Quase uma hora de tiro”, declarou. Com medo de novos confrontos, alguns moradores abandonaram seus imóveis. Questionado se faria o mesmo, o dono do carro disse que, apesar da situação, não. “Não devo nada a ninguém. Sou digno da palavra de Deus, não tenho outro lugar para ir e por isso vou ficar. Não tem jeito”, disse.



O carro estava estacionado na Praça da Independência, onde passou a funcionar nesta quarta-feira (01) a Base Móvel com 60 policiais militares, que ficarão no local por tempo indeterminado.