A TV voltou a ser o centro das atenções nas casas; veja novidades tecnológicas

Havia um tempo em que a TV era o centro da sala de uma casa. Após a era do rádio, que, muitas vezes, tinha o mesmo papel, as famílias costumavam se reunir para assistir telejornais, novelas, jogos de futebol e outros tipos de entretenimento. Aí veio a revolução tecnológica.



Com ela, não mais se precisa estar em casa para ter o tipo de entretenimento citado acima. As TVs se multiplicam em bares, os celulares contam com transmissões, streamers de audiovisual, as notícias chegam por redes sociais. Enfim, a TV precisou se reinventar.

Família se reúne em torno da TV nos anos 50 (Foto: Evert F. Baumgardner/Reprodução)

Com a pandemia e as medidas de quarentena, ela retomou um papel mais centralizador, com as pessoas necessitando permanecer em casa. De acordo com a Kantar Ibope Media, no início da pandemia, as TV por assinatura, por exemplo, tiveram um aumento de 22% na audiência, especialmente os canais de notícias, de março até o início de junho.



O Jornal Nacional, por exemplo, registrou um aumento de audiência no início da pandemia, algo que até retraiu no último mês, em face da reabertura gradual em muitos estados. A Rede Globo, no geral, teve 1 ponto de audiência maior que 2019 nos primeiros sete meses do ano.



O mercado de vendas de TV acompanhou esse aumento no consumo, ainda que em sobe e desce. Segundo a consultoria Gfk, de janeiro a julho, o crescimento nas vendas foi de 4%. Em abril, no momento pior, a queda chegou a 29%. Mas houve recuperação posterior.



“O impacto em todos nós foi muito forte, entender como cada pessoa ia gerir sua vida com a pandemia. Ocorreu uma retenção de vendas, mas, depois de algumas semanas, o consumidor entendeu a realidade de ter que ficar em casa e as vendas, especialmente dos devices (dispositivos) do lar, ganhou força. E um desses devices é a TV”, conta Guilherme Campos, gerente sênior de Produto das áreas de TV e Áudio da Samsung Brasil, líder no país – no mundo – no segmento.



O jornalista e social media Marcelo Ramos, de 26 anos, foi um desses que trocou de TV durante a pandemia. “Fico muito tempo dentro de casa, aí achei que deveria pegar uma TV melhor e maior. Como tenho PlayStation 4, isso também teve grande influência. Gráficos melhores, etc.. Sem dúvidas, o tempo maior utilizando o equipamento influenciou na minha decisão”, diz Ramos, que adquiriu uma LG Smart TV LED de 49".



Já o operador de telemarketing Anderson Silva, 34, aproveitou tanto o preço mais baixo quanto a necessidade de novas funcionalidades que seu televisor anterior não tinha. “A TV que eu sempre estava de olho teve uma boa redução de preço, e a nova TV tem funções que antiga não possui, como o sistema operacional Android TV e o Chromecast”, explica ele, que comprou uma Smart TV de 32” da TCL.



Também mais dentro de casa, o bombeiro militar Christofer Reis, 27, optou por ‘atualizar’ seu equipamento, adquirindo uma Smart TV LED 32” da LG. “A antiga não continha as funcionalidades de uma SmartTV. O fato de ter que fazer malabarismos para ver Netflix pesou”, diz.



Para Campos, a explicação é simples. “A pessoa viu que seria uma oportunidade bacana de investir num equipamento mais moderno, com conectividade melhor, um design mais bacana, com uma qualidade de imagem que ela sempre sonhou, frente à situação que ela enfrentaria de ficar mais em casa”, crê.

Nova linha

Para a nova linha de TVs lançada recentemente, a Samsung não mudou seu planejamento, construído no segundo semestre do ano passado, por conta da pandemia. Campo acredita que o portfólio da empresa é bastante amplo, para atender a diversas faixas de clientes.



“Nosso objetivo é trazer tecnologia e trazer conveniência para um nível de consumidores muito grande. A gente atende desde uma pessoa que gostaria de ter uma TV mais básica, de 32’’, até um consumidor que gosta de tecnologia e tem um interesse e a vontade de comprar um produto de 8k, de última tecnologia”, analisa o gerente sênior. Os preços sugeridos pela empresa vão de R$ 2.299, a Crystal UHD 43”, até R$ 99.990, com a Quantum 8K 85”.

Nova linha da Samsung, a Crystal UHD, possui novidades em três aspectos (Foto: Samsung)



A Crystal UHD, inclusive, é uma linha nova da Samsung, com novidades nos três pilares de benefício, segundo a empresa: a imagem, com o processador Crystal, que dá cores mais vivas e maiores contrastes, além de um upscaling (método que simula uma imagem com resolução mais alta que a original) mais preciso; o design, com bordas infinitas, tela fina e o sistema que não deixa cabos aparentes; e a conectividade, com controle remoto único e opção de assistentes inteligentes possíveis, como Bixby (da Samsung) e Alexa (da Amazon).



Esse último pilar, segundo Campos, tem tido ótima aceitação. “O consumidor escolher o assistente de voz dele, tá contando para o resultado de vendas da série Crystal UHD”, garante.



A LG também apresentou uma nova linha de TVs OLED e também aposta nas opções de assistentes inteligentes. De acordo com a empresa coreana, “além da plataforma proprietária ThinQ AI, os televisores contam com Google Assistente e Alexa embarcados”. São três opções da categoria CX e uma da GX.

Novos modelos da série CX, da LG, trazem melhoria no áudio (Foto: Divulgação)



De acordo com a LG, os modelos novos, além do Dolby Atmos, já presente nas linhas anteriores, “contam com suporte para o novo Dolby Vision IQ e o Filmmaker Mode da UHD Alliance”. O valor sugerido das novas TVs CX (de 55”, 65” e 77”) vão de R$ 8.399 a R$ 39.999. Já a OLD GX, de 65” e que chega às lojas em setembro, tem preço sugerido de R$ 19.000.



Para 2021, o gerente sênior da Samsung revela que, aí sim, a pandemia terá influência. “A gente vê que o consumidor está passando mais tempo em casa, vendo tendências de home office. E, considerando que o cara passe mais tempo em casa e que a rotina vai mudar, vendo como a TV pode se adequar e proporcionar uma cosia mais bacana pra ele. Uma agilidade, um aplicativo, uma função que a gente não tinha antes... A gente está observando a situação e discutindo o portfólio de 2021”, finaliza Campos.