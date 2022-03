A um mês da Série B, Bahia está no top 5 dos piores aproveitamentos

O Bahia não faz um bom início de temporada. Vive situação complicada no Campeonato Baiano, mais perto do Z4 que do G4, e está fora da zona de classificação da Copa do Nordeste. O momento turbulento também preocupa para a Série B: é a 5º pior campanha entre os times que disputarão a segunda divisão em 2022.

A competição começa em pouco menos de um mês, com a concorrida briga pelas quatro vagas na elite do futebol brasileiro. Mas, se depender dos rendimentos até aqui, o Esquadrão corre o perigo de viver uma luta na parte de baixo da tabela. Com 38% de aproveitamento, o tricolor só vive situação melhor que o Criciúma (que só entrou em campo uma vez), Tombense, Ponte Preta e Novorizontino.

Esse último, aliás, disputará a Série B pela primeira vez, mas vive uma campanha terrível em 2022, e ainda não conseguiu vencer no ano. Até aqui, fez 10 partidas pelo Paulistão, com três empates e oito derrotas. Também entrou em campo uma vez pela Copa do Brasil, e perdeu para o Tuna Luso por 1x0, fora de casa.

Além do Novorizontino, apenas uma equipe da segunda divisão ainda não venceu: o Criciúma. Por outro lado, o Tigre de Santa Catarina fez apenas um duelo na temporada, pela Copa do Brasil, e empatou sem gols com o Nova Iguaçu.

No outro lado da 'tabela', Cruzeiro e Brusque despontam, com mais de 70% de aproveitamento na temporada. A Raposa é a líder do ranking, com 73,3%, enquanto o clube de Santa Catarina aparece na cola, com 72,7%. O Vasco, um dos favoritos ao acesso, fecha o top 3, com 63,9%. E o CSA é o primeiro nordestino: em quarto, com 61,9% de rendimento.

Veja abaixo os números detalhados dos 20 times que irão disputar a Série B em 2022. A ordem é crescente, com os melhores aproveitamentos acima.