A varíola dos macacos vai virar uma pandemia mundial como a covid-19?

Um novo caso de Monkeypox foi confirmado na Bahia nesta terça-feira (9). O registro é de um indivíduo residente em Salvador. Com estas confirmações, a Bahia totaliza vinte casos da doença, sendo catorze em Salvador, dois em Santo Antônio de Jesus; um em Cairu; um em Conceição do Jacuípe; um em Ilhéus e um em Mutuípe. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 178 suspeitos.



Essa quantidade, segundo as autoridades de saúde, não representa um grande volume de infecção da doença. A médica infectologista e professora (@unimelauro) Ledívia Nogueira, durante sua participação no programa Saúde e Bem-estar do @correio24horas, explica que neste momento não há nenhum indicativo que a doença possa virar uma pandemia como foi com a covid-19.



“Contudo, é preciso ter cuidados e evitar a contaminação”, explicou a médica em conversa com o jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier).



Reveja o programa na íntegra: