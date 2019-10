A vez das startups de música

Empresas brasileiras ou não podem concorrer a uma das 10 vagas para participar dos chamados pitches, apresentações de no máximo 5 minutos, para uma banca formada por aceleradoras, investidores e empreendedores do setor tecnológico, o que pode ser um caminho para receber investimentos para implementar ou melhorar ideias e produtos com foco no mercado da música, já que podem concorrer desde soluções ainda em forma de ideia até aquelas que já possuam protótipos feitos ou produtos já existentes em empresas atuantes no mercado.

As inscrições vão até o dia 18 de novembro e podem ser feitas no endereço https://www.simsaopaulo.com.br onde é preciso fazer inicialmente a chamada PRO-BADGE, a credencial de acesso individual ao evento e que custa entre R$ 100,00 e R$ 450,00, dependendo do lote. Depois de adquirir essa credencial os candidatos devem acessar a PRO-AREA Virtual e preencher o cadastro dos projetos. A SIM São Paulo acontece de 4 a 8 de dezembro no Centro Cultural São Paulo e em diversas casas de show da cidade. Os pitchings para as 10 startups selecionadas serão no dia 7 de dezembro, às 11 horas.

Evolução no bloqueio de celulares

Essa semana a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – liberou o pedido feito pelo Governo Federal para que sejam bloqueados sinais de radiocomunicações no raio de 200 metros de onde, tanto o presidente da república quanto o vice, estiverem, morarem ou venham a estar, em caso de risco iminente à segurança dessas autoridades. A técnica a ser usada é a de bloqueio geral, a mesma presente em alguns presídios do Brasil e do mundo. Essa forma de interromper o sinal de celulares tem a desvantagem de dificultar a utilização da comunicação por todos na região.

Mas nos Estados Unidos, onde os problemas causados por aparelhos que entram de forma ilegal nos presídios também estão presentes, foi testado um sistema que pode vir, no futuro, a ser a solução definitiva e mais conveniente. Ela usa o chamado micro embaralhamento de sinal e é capaz de, segundo os técnicos que realizaram os testes em um presídio da Carolina do Sul, bloquear aparelhos que não estejam em uma lista de liberação e deixar funcionado todos que estejam nessa listagem.

A tecnologia possui uma precisão que permite atuar em celulares, de forma seletiva, dando tratamento de bloqueio ou não a aparelhos distantes apenas 6 metros uns dos outros. Assim toda a rede de comunicação funcionará normalmente para quem estiver usando legalmente um celular previamente registrado nas regiões próximas a presídios por exemplo. Os resultados finais dos testes ainda não foram divulgados mas os especialistas comemoraram afirmando que foram animadores.

CATHO ajuda a mandar um recado virtual no dia do chefe

Hoje, 16 de outubro, é o dia do chefe e a Catho, empresa de recrutamento on-line ligada à australiana Seek, resolveu dar uma ajuda para melhorar a relação entre chefes e funcionários. O chamado “Feedback Online Delivery” vai permitir que sejam enviados e-mails anônimos e gratuitos para os chefes, acompanhados sempre de um presente virtual. São três opções de presentes e recados.

O primeiro é um caneco virtual com dois tipos de mensagem: "Chá de sumiço para afastar seu mau humor" e "Chá de memória para lembrar da promoção prometida". O segundo presente é o vinho seco virtual com as frases “GRATIDÃO, beba SEM moderação" e "Onde há parceria o resultado vem em dobro". O terceiro e último tipo de presente virtual bem humorado é um chaveiro com a opção entre as frases "#Partiu abrir a mente para outras opiniões?" e "Chave do reconhecimento. Liberte os elogios".

O gerente sênior de marketing da Catho, Ricardo Morais, frisa que a ação divertida tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do feedback, processo de conversa para dar retorno sobre como anda a convivência, que ele destaca ser essencial nas relações profissionais, independentemente do cargo ocupado. "Por meio da brincadeira, queremos acender uma luz de alerta nos gestores e mostrar que feedback é bom para todo mundo, inclusive para ele", explica.