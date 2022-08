'A vida dele andou e a nossa parou', diz filha de professora atropelada por Marcinho

A contratação do lateral direito Marcinho pelo Bahia continua rendendo críticas. Filha da professora Maria Cristina - que morreu após ser atropelada pelo jogador -, Fernanda Soares Martins se manifestou pela primeira vez sobre a chegada do jogador ao tricolor. Ela lamentou que Marcinho ainda não pagou pelo crime e revelou que teve depressão após o incidente.

"Eu perdi uma mãe. A vida dele andou e a nossa parou. Eu fui fazer terapia, fiquei em depressão. Estamos tentando continuar, mas tudo mudou", disse Fernanda Soares ao colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo.

"Para você ter uma ideia, o pai do meu padrasto (Alexandre) faleceu depois da morte do filho. A tristeza foi tanta que ele não aguentou", completou.

Os professores Maria Cristina e Alexandre Silva Lima foram atropelados por Marcinho no dia 30 de dezembro de 2020, no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. O casal atravessava a rua para deixar flores no mar. O jogador estava acima do limite de velocidade da via, fugiu do local e não prestou socorro. As vítimas não resistiram e morreram.

Fernanda Soares criticou ainda o inquérito que apura o crime. Ela questionou que mesmo com imagens de câmeras de segurança mostrando que Marcinho conduzia o veículo, ele só prestou depoimento cinco dias após o atropelamento.

"Não fizeram exames toxicológicos e de alcoolismo. No dia seguinte ao acidente, todos sabiam quem tinha sido o autor, mas a Polícia decidiu esperar o réveillon passar", lamenta.

Marcinho fez acordo com herdeiros das vítimas, mas ainda é réu no processo criminal. Ele responde por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). Nas redes sociais, torcedores do Bahia também protestaram após a contratação do jogador. O diretor de futebol Eduardo Freeland tomou para si a responsabilidade pela chegada do atleta ao clube.

Durante a apresentação, Marcinho lamentou o acidente, disse que não prestou socorro por medo de ser linchado e afirmou que quer mostrar no Bahia o seu “lado humano”. Regularizado, o lateral direito pode estrear pelo Esquadrão neste sábado (6), contra o CSA, na Fonte Nova.