Quando um artista visual se encontra em dificuldades no seu estoque de ideações, seu abecedário, seu idioleto, a quem procurar? Primeiro perder a vaidade, todo profissional de qualquer área tem épocas que são mais difíceis que outras. Buscar ajuda com um colega de profissão, que está acostumado com o metier ou um crítico de arte. Ser generoso com um colega é o humano em nós. Nunca esquecer as voltas que a vida dá, especialmente numa profissão tão insegura quanto esta. Conversar com os críticos de arte, que, para ser crítico, necessita antes do artista. O artista e sua arte fazem a existência do crítico.

Fazer crítica de arte é revelar à comunidade os produtos de arte e seus resultados, com avaliações de cada artista. A crítica de arte demonstra para estas e futuras gerações a importância de cada criador, formando um painel de análises para a história do país e seu desenvolvimento.

Revisitar o trabalho feito, rever o que faltou concluir, não é erro. Pode-se assim complementar com sabedoria o que foi feito. Esgotou o tema? Olhar ao derredor, sempre há uma saída, sempre. Nunca desistir, nem se achar em incompletude. Nem sempre se acerta. É até bom que essas “crises” aconteçam. Por vezes, nos acostumamos com o já conhecido e as possibilidades de ganho são poucas. Na história da arte, sempre que grandes artistas estiveram com dificuldades criativas, empreendiam grandes viagens, mudavam de cidade ou país ou frequentavam atelier de colegas para aprender. Aprender é um grande verbo e a vida inteira do artista deriva do aprender.

Artistas visuais são provocadores que convertem armadilhas do olhar, através da lógica, num produto sensível chamado arte. Não existem produtos definitivos, tudo pode ser revisto, revisitado, buscando novas postulações. Reproduzir a natureza não é matéria para um artista criador, mas transfigurá-la nas suas mais amplas possibilidades. Natureza como mundo físico, tendências e instintos que norteiam e constituem a essência da espécie humana. Novos significados ao já visto, estranhamentos ao cotidiano, reprocessamentos de vivências são tarefas pertinentes ao ofício.

Propor enigmas e decifrá-los em minúcias, qualidade da linguagem, ideações transmutadas, nível de informação e inteligência visual são cúmplices do criador. Exemplo lapidar: Paul Cézanne (foto). A criação de um idioleto - linguagem específica de um artista criador– requer coerência, lucidez, dose desmesurada de paciência e contemplação. Todo artista é refém do seu fazer, marca autoral, grafia e pensar. Um remover-se no autoconhecimento, na vida instintiva profunda.