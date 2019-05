Abalada, namorada de Gabriel Diniz vela corpo do cantor

A psicóloga e digital influencer, Karoline Calheiros, 25 anos, namorada do cantor Gabriel Diniz, 28, se emocionou no velório do artista realizado nesta terça-feira (28) no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, na Paraíba. A jovem ficou ao lado do caixão por um bom tempo e não conteve as lágrimas. O cantor foi vítima de uma queda de um monomotor na última segunda-feira (27). O acidente ocorreu quando Gabriel estava indo encontrar a namorada, em Alagoas. Apesar de manterem seu relacionamento público, o casal era discreto e evitava postar tantas fotos juntos.

Os familiares também compareceram ao velório e se mostraram ainda em choque com a tragédia. Segundo informações do pai de Gabriel, Francisco, sua mulher, Ana Maria está muito abalada e não está suportando ficar no local. "Ela não está conseguindo ficar no velório", revelou em entrevista à revista Quem.

Também estiveram presentes para prestar suas homenagens o cantor Matheus, da dupla Matheus e Kauan, a youtuber e humorista Gkay e Renan da Resenha, também humorista. O local foi aberto ao público por volta das 8h.

((Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem/Rede Nordeste)) ((Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem/Rede Nordeste)) ((Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem/Rede Nordeste))

Filho de Francisco, conhecido como Cizinato, e Ana Maria, Gabriel deixa ainda uma irmã, Mylena. Desde criança ele já era apaixonado por música e quando adolescente participava de bandas em João Pessoa.

Ele chegou a estudar engenharia elétrica, mas abandonou a faculdade quando teve proposta para cantar na Capim com Mel, banda de forró de Recife. Passou ainda por Forró na Farra e Cavaleiros do Forró até criar sua banda, a Gabriel Diniz e Forró na Farra. Ele lançou seis álbuns até finalmente chegar ao sucesso, com a música "Jenifer".