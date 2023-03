Abastecimento de água é retomado de forma gradual em Salvador

O abastecimento de água em 102 bairros de Salvador e em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) está sendo retomado de forma gradual desde a manhã desta terça-feira (14), de acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A regularização completa do fornecimento se dará até a meia-noite desta quarta-feira (15).

O abastecimento ficou suspenso ontem (13) em função de manutenção programada antecipadamente pela Embasa no sistema integrado de abastecimento de água (SIAA). O processo de retomada iniciou com o funcionamento das bombas na barragem de Pedra do Cavalo, para aduzir água bruta até a estação de tratamento de água (ETA).

Conforme comunicado da Embasa, desde o início da retomada, técnicos da empresa estão monitorando o preenchimento do sistema distribuidor para verificar intercorrências que precisem da adoção de medidas corretivas com celeridade.

Serviços executados

Entre os serviços realizados pela Embasa na segunda está a interligação de trecho duplicado de 4 km da adutora principal, como parte da obra de ampliação do SIAA de Salvador e RMS. A intervenção tem investimento de R$ 106 milhões, segundo a empresa. A interligação visa reforçar a oferta de água, principalmente na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, com um aumento de vazão da ordem de 800 litros por segundo. Além dessa interligação, 46 frentes de manutenção preventiva programada e 11 complementares foram executadas no sistema de distribuição do SIAA de Salvador e RMS.

O sistema integrado de Amélia Rodrigues, que recebe água produzida na ETA Principal, também passou por alguns serviços de manutenção.

Confira os locais afetados:

Salvador: Aeroporto, Águas Claras, Alto da Terezinha, Alto do Cabrito, Alto do Coqueirinho, Arenoso, Arraial do Retiro, Bairro da Paz, Barreiras, Boa Viagem, Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata, Bom Juá, Bonfim, CAB, Cabula, Cabula VI, Cajazeiras, Calabetão, Calçada, Caminho de Areia, Campinas de Pirajá, Canabrava, Capelinha, Cassange, Castelo Branco, Colinas de Periperi, Coutos, Curuzu, Dom Avelar, Doron, Engomadeira, Fazenda Coutos, Fazenda Grande, Fazenda Grande do Retiro, Granjas Rurais Presidente Vargas, IAPI, Ilha Amarela, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Itacaranha, Itapuã, Jaguaripe I, Jardim Cajazeiras, Jardim Cruzeiro, Jardim das Margaridas, Jardim Nova Esperança, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Lobato, Mangueira, Marechal Rondon, Mares, Massaranduba, Mata Escura, Mirantes de Periperi, Monte Serrat, Moradas da Lagoa, Mussurunga, Narandiba, Nova Brasília, Nova Constituinte, Nova Esperança, Novo Horizonte, Novo Marotinho, Palestina, Paripe, Pau da Lima, Periperi, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pirajá, Plataforma, Porto Seco Pirajá, Praia Grande, Resgate, Retiro, Ribeira, Rio Sena, Roma, Saboeiro, Santa Luzia, Santa Mônica, São Caetano, São Cristóvão, São Gonçalo, São João do Cabrito, São Marcos, São Rafael, São Thomé, Sete de Abril, Stella Maris, Sussuarana, Tancredo Neves, Trobogy, Uruguai, Vale dos Lagos, Valéria, Vila Canária e Vista Alegre.

Municípios da RMS: Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, Saubara, Camaçari (localidade de Busca Vida) e São Sebastião do Passé (localidade Maracangalha).

Municípios do interior: Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Terra Nova e Teodoro Sampaio.