Abastecimento de água será reduzido no Centro de Salvador nesta quarta

Quem mora no Centro de Salvador terá que se planejar, porque parte da região terá o abastecimento de água reduzido nesta quarta-feira (8). A partir das 19h, as localidades do Tororó, Pelourinho, Rua Carlos Gomes e parte de Nazaré serão afetadas e ficarão sem água.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a medida tem como objetivo permitir a desativação de uma rede de distribuição de água, para que seja possível implantar o novo sistema de drenagem na Avenida Sete de Setembro.

A previsão é que os serviços sejam concluídos e o abastecimento seja normalizado no início da manhã da quinta-feira (9).