Abastecimento de água será suspenso em 93 localidades de Salvador e RMS

As torneiras vão ficar secas a partir do meio-dia desta sexta-feira (27) em 93 locidades de Salvador, além de cidades da Região Metropolitana. Segundo a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), um vazamento na adutora de água tratada principal do sistema de abastecimento está prejudicando o fornecimento de água para algumas áreas.

"Se não for corrigido a tempo, pode vir a provocar um colapso na distribuição de água na capital baiana e em algumas cidades da RMS", informou a Embasa, em nota. A empresa recomendou que as pessoas usem água com moderação.

A previsão é que o serviço seja concluído à meia-noite e que o abastecimento volte totalmente à normalidade em um prazo de até 48 horas.

Além de 93 bairros de localidades de Salvador, o abastecimento será suspenso também nos municípios de Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Coração de Maria e Terra Nova.

"Neste momento de muita dificuldade, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a empresa entende que a continuidade do serviço público de abastecimento de água é de extrema importância para a população e, por isso, tem operado o sistema em sua capacidade máxima para garantir a regularidade da prestação desse serviço. No entanto, nesse regime de operação, o risco da ocorrência de vazamentos é maior e a Embasa não pode fugir à responsabilidade de corrigir os problemas quando aparecem, pois, se não resolvidos em tempo hábil, podem se transformar em problemas maiores", completa nota.

Veja localidades de Salvador sem água a partir das 12h desta sexta:

Ilha de Maré

Ilha dos Frades

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Itapuã

Mussurunga

São Cristovão

Vale dos Lagos

Jardim das Margaridas

Trobogy

Nova Brasília

Canabrava

Jardim Nova Esperança

Sete de Abril

Castelo Branco

Vila Canária

Jardim Cajazeiras

Pau da Lima

São Marcos

São Rafael

Liberdade

Pero Vaz

Curuzu

Dom Avelar

Porto Seco

Pirajá

Santa Mônica

IAPI

Retiro

CAB

Novo Horizonte

Sussuarana

Presidente Vargas

Granjas Rurais

Calabetão

Jardim Santo Inácio

Mata Escura

Arraial do Retiro

Tancredo Neves

Arenoso

Cabula VI

Lobato

Ribeira

Massaranduba

Bonfim

Campinas de Pirajá

Marechal Rondon

Alto do Cabrito

Capelinha

Boa Vista de São Caetano

São Caetano

Fazenda Grande do Retiro

Bom Juá

Cabula

Pernambués

São Gonçalo

Resgate

Narandiba

Saboeiro

Doron

Periperi

Pirajá

Praia Grande

Águas Claras

Cajazeiras

Fazenda Grande

Jaguaripe

Boca da Mata

São João do Cabrito

Calçada

Mares

Roma

Boa Viagem

Uruguai

Jardim Cruzeiro

Caminho de Areia

Monte Serrat

Plataforma

Itacaranha

Alto da Terezinha

Rio Sena

Fazenda Coutos

Coutos

Nova Constituinte

Bairro da Paz

São Tomé de Paripe

Valéria

Palestina

Cassange

Itinga

Nova Esperança

Stella Maris

Piatã

Areia Branca