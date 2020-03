Abastecimento de água será totalmente regularizado na terça-feira, diz Embasa

O prazo de 48h que a Embasa deu na última sexta-feira (27) para regularizar o abastecimento de água na cidade de Salvador teve de ser aumentado. Na tarde deste domingo (29), a empresa informou que a retomada gradativa do abastecimento está acontecendo, mas com uma vazão menor do que a esperada quando fizeram a previsão dois dias atrás. Por isso, a nova previsão de normalização da distribuição é terça-feira (31).

Em nota, a Embasa explicou que durante a retomada do abastecimento após interrupção para manutenção na adutora principal do sistema de Salvador e RMS, dois dos equipamentos de bombeio entraram em pane elétrica em virtude de descarga atmosférica, na manhã do sábado (28). A bomba reserva foi acionada, mas, mesmo assim, o fornecimento de água está sendo retomado com uma vazão 25% menor do que a habitual.

A suspensão do abastecimento de água em 93 localidades de Salvador aconteceu no início da tarde de sexta-feira (27); a previsão era que o serviço fosse concluído até meia-noite da mesma data e que as localidades afetadas voltassem a ter o serviço prestado normalmente no início da tarde deste domingo.

A empresa informou que está envidando todos os esforços para garantir a prestação regular do abastecimento de Salvador.

Comunicado anterior

No informe divulgado no fim da semana passada, também foi mencionado o problema que é ficar sem água durante uma pandemia como a do novo coronavírus, cujas recomendações básicas de prevenção são o isolamento social e a lavagem das mãos por vinte segundos com água e sabão.

"Neste momento de muita dificuldade, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a empresa entende que a continuidade do serviço público de abastecimento de água é de extrema importância para a população e, por isso, tem operado o sistema em sua capacidade máxima para garantir a regularidade da prestação desse serviço. No entanto, nesse regime de operação, o risco da ocorrência de vazamentos é maior e a Embasa não pode fugir à responsabilidade de corrigir os problemas quando aparecem, pois, se não resolvidos em tempo hábil, podem se transformar em problemas maiores", dizia a nota da sexta-feira (27)