 ABDAN e OEC abrem processo seletivo em busca de novos talentos

O mercado de energia nuclear, incluindo toda a cadeia produtiva, está em forte crescimento e isso se reflete de forma positiva também na geração de oportunidades de trabalho e estágio. A Associação Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares (ABDAN) e a OEC - Engenharia e Construção são dois excelentes exemplos: ambas estão com processos seletivos abertos para as regiões sudeste, sul e nordeste.

No caso da ABDAN, são três vagas de estágio para as áreas de Relações Institucionais, Marketing e Comunicação e Administração-Financeiro para início ainda este ano. O local de trabalho das duas últimas é na sede da Associação, no Centro do Rio de Janeiro; apenas a de RI seguirá o modelo híbrido inicialmente.

As inscrições podem ser feitas até dia 20 de outubro no LinkedIn da ABDAN, onde os interessados encontram ainda informações detalhadas sobre requisitos e benefícios.

Já a OEC, empresa brasileira de atuação global, está oferecendo 25 vagas de estágio. As inscrições seguem até 30 de outubro. O Programa é voltado para estudantes de universidades de todo o país matriculados a partir do 3º período, em oito cursos: Engenharia, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação e Tecnologia da Informação, Arquitetura e Comunicação Social em Jornalismo.

As oportunidades valem para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Itaguaí, Curitiba e Salvador (BA). Os selecionados começarão a exercer as atividades supervisionadas em janeiro de 2023. Inscrições e mais informações https://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=2436540&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D2436540%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1152