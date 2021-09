Abertas inscrições para aulas gratuitas de futsal em Cajazeiras

O projeto Oportunidade Através do Esporte está com inscrições abertas para aulas de futsal para crianças e adolescentes no Ginásio de Cajazeiras. As atividades são gratuitas e destinadas para jovens com idade entre 7 e 17 anos. Ao todo, são oferecidas 150 vagas.

Para participar, os pais dos jovens interessados devem fazer a inscrição nesta quarta-feira (15), das 9h às 17h, no Ginásio de Cajazeiras. É preciso levar os seguintes documentos: declaração de escolaridade (comprovante de matrícula), cópia do RG do aluno e do responsável e cópia do comprovante de residência.

Todos os alunos inscritos receberão camisa, short, meião, calçado e máscara para serem utilizadas durante as aulas do projeto.

Em Cajazeiras, o Oportunidade Através do Esporte é realizado pela De Peito Aberto (DPA), por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da CCR Metrô e apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).