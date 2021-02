Abertura do Nordestão terá duelo de campeões: Vitória x Santa Cruz

Um duelo de campeões vai marcar a abertura da Copa do Nordeste neste sábado (27). De um lado, o Vitória, maior vencedor do torneio regional. Do outro, o Santa Cruz, que faturou o título em 2016. O jogo será no Barradão, às 16h.

O Leão sente saudade da ‘Orelhuda’ - desde 2010 não fatura o troféu. Foi a última vez, aliás, que chegou à final. Em 2015 e em 2017, alcançou as semis e caiu para Ceará e Bahia, respectivamente.

Oficialmente, o Vitória irá em busca do quinto título. O clube, porém, já se proclama penta, porque inclui na soma o Troféu José Américo de Almeida Filho de 1976, que teve caráter regional. No entanto, pela Copa do Nordeste, torneio cuja primeira edição foi disputada em 1994, o rubro-negro é tetra.

Ainda assim, é o maior campeão. Porém está ameaçado ganhar um companheiro no ranking - isso porque, na segunda colocação, estão empatados Bahia e Sport, com três taças cada.

Situado no Grupo B, o Vitória enfrenta na fase de grupos os oito clubes do Grupo A. Entre eles, além do Santa Cruz, há o rival Bahia e o atual campeão, o Ceará. Completam a lista Confiança, CRB, Sampaio Corrêa, Treze e 4 de Julho, estreante do Piauí.

Depois do tricolor pernambuco, o Leão terá pela frente o Vovô, no Castelão, às 16h do dia 6 de março. Antes, o rubro-negro tem compromisso pelo Campeonato Baiano: enfrenta o Jacuipense na quarta-feira, às 19h30, no Barradão.

O Vitória, aliás, vem de triunfo pelo estadual. Na última quarta-feira (24), bateu o Atlético de Alagoinhas, de virada, por 2x1, no Carneirão. O plano é manter a boa fase também no Nordestão.