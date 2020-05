Abner diz que vai processar quem o acusou de vazar vídeo íntimo de Sthe

Após o vazamento de um vídeo íntimo envolvendo a influencer baiana Sthefane Matos, conhecida como Sthe, alguns internautas e "perfis de fofoca" atribuiram o vazamento a Abner Pinheiro - ex-namorado da jovem e que não é o rapaz que aparece nas imagens.

Revoltado em ser ligado a um caso onde garante não ter nada a ver, Abner se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido e disse já ter falado com advogados para processar quem disse que ele foi o responsável por vazar as imagens.

"Eu não tenho nada a ver com esse assunto, não tenho participação nenhuma. Só que nos últimos dias as pessoas me colocaram como culpado de algo que eu não fiz. Quem são essas pessoas: páginas de fofoca, imprensa e internautas normais. Mas existe algo chamado processo coletivo e é isso que eu irei fazer. Já entrei em contato com meu corpo jurídico e estou aqui com milhares de prints e irei seguir adiante com isso pois não é legal você ser acusado de algo que não fez", disse.

"Vamos ver se os juízes da internet serão assim perto de um juiz de verdade, pois vocês acusaram alguém que não tem nada a ver e sem entender a gravidade da parada. Muito cuidado com o que vocês falam, pois isso pode ser usado contra vocês", completou.

Em pronunciamento feito após o vazamento do vídeo, Sthe saber quem foi o responsável pela divulgação. Ela disse que foi um conhecido dela que sabia todas as senhas da jovem.

A invasão teria ocorrido no dia 5 de abril, quatro dias após a polêmica envolvendo a paternidade de Apolo, filho de Sthe e Abner. A pessoa que conseguiu entrar na conta da influencer onde o vídeo estava guardado realizou o ato no bairro de Itapuã, em Salvador. Abner mora em Lauro de Freitas.