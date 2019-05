Abraço simbólico no Palácio Rio Branco pede preservação do espaço

É como se o Palácio do Rio Branco tivesse sido a cabeça do Brasil. De lá, na primeira praça cívica do país e de frente para a Baía de Todos os Santos, saíam as decisões válidas para toda a colônia. Era a casa dos governadores e o principal ponto político do país. Neste sábado (18), um grupo abraçou simbolicamente o prédio pedindo de que a estrutura não seja transformada em hotel, como é de interesse de um grupo português.

O abraço simbólico reuniu, principalmente, arquitetos. Todos defendiam a preservação do prédio como o patrimônio público que sempre foi. O receio, como a contrução não é tombada, é de que a estrutura interna seja completamente modificada para adequar as necessidades de um hotel de luxo, caso a proposta siga. A presidente do Instituto de Arquitetos da Bahia, Solange Duarte, disse ter enviado, em abril, um ofício para cobrar uma resposta sobre o tombamento.

Desde 2015, o primeiro pedido circula pelos corredores do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) sem nenhuma definição. Se tombado, os hoteleiros portugueses precisariam solicitar previamente a aprovação de qualquer modificação no interior do palácio. A compra ainda não foi finalizada. Questionada neste sábado, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia não se pronunciou.

"Fizemos um segundo ofício perguntando porque não havia sido respondido. Mandamos também ao Nudepac [do Ministério Público] e ao Conselho de Cultura. Também pedimos ao Iphan e à Fundação Gregório de Matos", diz Solange.

No interior do Palácio são mais de dois mil artefatos, escadarias com corrimão metálico, estátuas. Uma carga histórica e simbólica relembrada durante o abraço. A família real portuguesa se hospedou por duas vezes no local: em 1808 e em 1826. Em 1968, o edifício também recebeu a rainha Elizabeth II, da Inglaterra.

"Havia um consenso de que ninguém ia mexer. A gente achou que o governo nunca ia ceder ele. A lógica se inverteu, pois a importância histórica não o protegeu", opinou Valdinei Nascimento, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia.

As primeiras especulações da venda do Palácio Rio Branco surgiram no mês de abril. Os representante do grupo Vila Galé confirmaram ao colunista Ronaldo Jacobina o interesse pelo prédio construído. A partir daí, seu destino passou a ser questionado. A poucos metros, dois prédios também foram transformados em hoteis: o Fera Palace, na Rua Chile, e o Fasano, na Praça Castro Alves, no antigo prédio do Jornal A Tarde.

O caso do Rio Branco, no entanto, é diferente. É o que acredita Nivaldo Andrade, presidente da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Como comparar um símbolo da história nacional com qualquer outro prédio? "Esse é especial, não é qualquer um. Ele é a extensão e adaptação do uie foi a primeira sede do governo. É inacreditável do ponto de vista histórico", contrapõe Nivaldo. O uso comercial seria privar os cidadãos do seu primeiro marco político e histórico.





Coluna Convergências: O Palácio Rio Branco deve virar hotel?

A espera

Desde 1998, o Palácio recebe exposições e sedia um memorial permanente dos governadores baianos. Neste sábado, quando retirava de um dos nove salões 25 telas de uma exposição contra a perseguição religiosa, Miguel Campos revoltou-se com a possibilidade. "A história se perderá toda? Vai mexer com esta casa?", questionou.

A estrutura feita de taipa em 1549, quando da fundação de Salvador, e reerguida em 1919, após o bombardeio de 1912, sobreviveu às intempéries. Em 1887, por exemplo, ameaçou desabar depois de anos sem reparos. O grupo presente no abraço acredita se tratar de mais um período de resistência.

"O palácio foi a cabeça da cabeça do Brasil. O que chamamos atenção é impedir que ele perca o caráter público", opinou a arquiteta Lígia Larcher.

O secretário estadual de Turismo adimitiu, anteriormente, interesse dos portugues no hotel. O presidente da Federacão Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa, afirmou que, no trade turístico, o interesse não é propriamente num novo hotel. "Nós temos hoteis de excelência no centro histórico. Acho essa notícia do Rio Branco uma cortina de fumaça. Precisamos é de incentivos", falou, por telefone.

Quem participou do abraço não vê cortina de fumaça, mas uma ameaça evidente. A história do palácio que começou como uma estrutura de barro cercada por um muro de taipa e foi transformada ao longo dos anos espera um desfecho. "Hoje, há uma cultura muito grande de pegar o patrimônio em algo privado", acredita Banidele Fasoyin, mestranda em Patrimônio Público pela Ufba. Por último, alguns arquitetos também abraçaram simbolicamente a estátua de Thomé de Souza e torceram por mais um ato de resistência na grande praça cívica brasileira.

Linha do tempo do Palácio Rio Branco

1549: Estrutura simples é primeira residência oficial que se tornaria o Palácio do Rio Branco;

1663: Reforma completa da estrutura;

1887: Falta de reparos ameaça ruir o Palácio e começam os reparos;

1912: Bombardeio destrói parte do Palácio;

1919: Reforma do prédio é finalizada;

1979: Sede da governadoria é transferida para o Centro Administrativo da Bahia (CAB).

1998: Começa a receber exposições

2019: Especulações de compra por um grupo hoteleiro português são confirmadas.





*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.