Abraços diferentes: CORREIO cria programação especial para comemorar Dia das Mães

Abraço de mãe é sempre acolhedor. Neste domingo (10), no entanto, a data em homenagem às mães precisará ser comemorada de um jeito diferente. É que, para muitos, o afago e o aconchego dos abraços encontraram a barreira do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Para tratar a data com o carinho que as mães merecem, o CORREIO preparou uma série de ações para que o dia seja especial, mesmo sem o contato físico.

Os abraços são justamente o tema de uma das ações. Inspirado pelo vídeo ‘We Will Hug Again’ - ‘Vamos nos abraçar de novo’ em tradução livre - criado pelo coletivo Quiosque, o CORREIO foi buscar entender a falta que esse tipo de contato tem feito na quarentena e como driblá-la enquanto não é possível abraçar. Além da matéria especial de capa da edição deste final de semana, a ideia gerou também a versão baiana do vídeo.

Vote: Qual declaração de amor de Dia das Mães merece o brinde do CORREIO?

Com curadoria de Fernando Guerreiro, diretor teatral e colunista do CORREIO, o vídeo traz nomes da cultura baiana abraçando objetos queridos do isolamento. A ideia é ‘treinar’ o gesto e assim lembrar que, em breve, os abraços entre as pessoas serão possíveis de novo.

“Nessa quarentena a gente tem muitas companhias, mas nenhum abraço, e essa ausência pode ser minimizada por outros afetos, até que o abraço possa acontecer”, explica Jorge Gauthier, chefe de reportagem do CORREIO, que coordena as ações digitais especiais pelo Dia das Mães e assina o roteiro e a produção do vídeo. A edição é de João Paulo Sebadelhe.

Entre as personalidades presentes na ação, o diretor de teatro Jorge Alencar, o cantor Márcio Melo, a atriz Cyria Coentro, o artista plástico Bel Borba e Vadinha Moura, gestora do Teatro Módulo, dentre outros nomes, escolheram objetos para abraçar.

“Topei sem ter a menor ideia de que objeto seria. Pensei no tapete de yoga que tá sendo muito funcional para mim nesses tempos, medito, faço yoga, faço exercício. Três vezes por dia eu me encontro com ele”, conta Cyria.

A atriz Cyria Coentro abraça seu tapete de yoga (Foto: reprodução)

“Tenho três objetos aos quais estou apegada, os livros, já que eu sigo trabalhando, estudando, eles estão ao meu redor o tempo inteiro. O meu aspirador de pó que me salva, em vinte minutos tá tudo limpo e meu terço porque eu como católica rezo, sempre rezei, mas hoje na quarentena eu tenho rezado muito mais. Então resolvi fazer o vídeo com esses objetos”, conta Vadinha, que decidiu oferecer mais de uma opção de abraço.

Vadinha Moura e seu útil aspirador de pó (Foto: Reprodução)

A ideia das iniciativas é trazer aos leitores do CORREIO o carinho tão particular da data, mesmo em circunstâncias tão adversas. “São ações afetivas, um aconchego, um afeto, um carinho para as mães, nesse dia especial”, explica Gauthier.

“Nosso papel tem que ir além da notícia. Temos que nos colocar cada vez mais próximos do nosso leitor. Especialmente nesse momento tão crítico. Promover uma ação que aproxima as pessoas já é um afago. Alivia um pouco o coração”, completa Marta Sousa, coordenadora de marketing do CORREIO.

Presente

Como não poderia deixar de ser, a data também vai ficar marcada por um presente. A mãe do filho ou filha mais criativo, que vencer a campanha "Parabéns Mainha", vai ganhar um kit da Pãozinho Delícia para experimentar. Para participar, filhos e filhas tiveram que mandar declarações de amor para suas mães.



Ao todo, 192 frases foram recebidas. As vinte mais criativas foram selecionadas para uma votação popular que decidirá quem leva o kit para casa (CLIQUE AQUI PARA VOTAR). Os concorrentes, no entanto, já foram presenteados: autores das frases escolhidas para a votação e suas mães ganharam uma assinatura de um mês do CORREIO em versão digital.

Para completar a programação de domingo, as redes sociais do jornal contarão, ainda, com duas lives. Às 12h, a jornalista Maíra Azevedo (@tiamaoficial) conversará com os seguidores do @correio24horas sobre como ‘Toda Mãe é Igual, Só Muda o Endereço’. “Toda mãe é igual só muda o endereço. Eu sou mãe e sou filha, sei bem como é isso. Esse bate-papo vai ser um momento ótimo para poder compartilhar sobre a maternidade nesse dia especial”, espera a jornalista.

Feliz com os filhos, Tia Má conversará com os leitores sobre maternidade (Foto: Acervo pessoal)

Logo depois, às 14h, a blogueira Bruna Carvalho (@cerejaaa) apresentará o stand up comedy ‘Que tipo de mãe é você’. “Estou muito feliz com essa oportunidade. Minha meta é arrancar muita gargalhada de quem estiver assistindo. Espero que gostem, porque estou criando um dos meus melhores conteúdos”.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco