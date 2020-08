Acabou a paciência: muros ao redor de CT do Bahia são pichados

Depois de perder o título da Copa do Nordeste para o Ceará - de forma vexatória para a maioria da torcida - e no dia seguinte empatar por 0 a 0 com o Atlético de Alagoinhas pelo jogo de ida da final do Baiano - com um jogador a mais desde os 35 minutos do primeiro tempo - a torcida do Bahia perdeu a paciência.

E demonstrou isso com um ato de vandalismo, que aconteceu nos arredores da Cidades Tricolor, Centro de Treinamento do clube que fica no município de Dias D´Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

Entre as mensagens deixadas, muito provavelmente na madrugada de quarta (5) para quinta-feira (6), algumas exigem a saída do técnico Roger Machado e também do diretor Diego Cerri.

A diretoria do Tricolor também foi chamada de “incompetente” e “omissa” na pichação. Nas imagens é possível ver que o asfalto foi alvo das frases e uma placa, que indica a proximidade com a Cidade Tricolor, também foi pintada.

Até o momento não se sabe se ação partiu de um grupo de torcedores ou se foi um ato isolado.

Veja vídeo que mostra as pichações no asfalto

O asfalto também foi marcado pela pichação (Reprodução / Twitter ) Além de mensagens para o técnico Roger Machado e para diretoria, o time foi alvo de ofensa (Reprodução / Twitter ) Diretoria do Bahia foi chamada de 'incompetente' (Reprodução / Twitter ) O nome do diretor Diego Cerri está entre as mensagens deixadas (Reprodução / Twitter ) Placa da Cidade Tricolor foi pichada (Reprodução / Twitter )