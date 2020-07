Acabou? Marília Mendonça apaga fotos e deixa de seguir Murilo Huff

Marília Mandonça deixou seus fãs intrigados nesta sexta-feira (17). Um dia depois do filho, Léo, completar sete meses, a cantora apagou as fotos que tinha com o namorado e pai do bebê, Murilo Huff, nas redes sociais. Incluindo a declaração que fez para ele no último dia dos namorados, 12 de junho.

As únicas imagens de Murilo que ainda aparecem no perfil do Instagram da artista são as que os dois aparecem com Léo. O cantor, por outro lado, ainda segue e mantém várias fotos com Marília no Instagram.

Apesar da ação, a assessoria de imprensa de Marília garantiu que “nada aconteceu” e que "está tudo certo" com o casal, segundo a revista Quem.