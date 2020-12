Acabou o jejum! Vitória goleia Paraná por 4x1 e ganha a 1ª fora

A zica do Vitória como visitante na Série B foi longa, mas finalmente acabou. E foi com superioridade. Nesta terça-feira (1º), o Leão goleou o Paraná por 4x1 na Vila Capanema, pela 25ª rodada, e conquistou seu primeiro triunfo fora de casa na competição. De quebra, conseguiu pela primeira vez ganhar duas partidas seguidas, após derrotar na rodada anterior o CRB por 2x1, de virada, no Barradão. Ambas foram sob o comando de Rodrigo Chagas, que assumiu após a saída de Eduardo Barroca.

Com o resultado, o rubro-negro alcançou os 32 pontos e subiu para a 14ª posição na tabela, ultrapassando, justamente, o Paraná. A goleada também ampliou a sequência de invencibilidade do Vitória: agora, já são cinco jogos sem perder.

Na próxima rodada, o Leão volta a Salvador, onde recebe o Confiança. O jogo será na sexta-feira (4), às 19h15, no Barradão. Guilherme Rend será desfalque, já que tomou o terceiro cartão amarelo diante do Paraná.

O JOGO

Mirando o segundo triunfo em dois jogos no comando do Vitória, o técnico Rodrigo Chagas manteve a base da equipe rubro-negra para o duelo contra o Paraná. As alterações aconteceram pelas suspensões do lateral esquerdo Rafael Carioca e do zagueiro Maurício Ramos, pelo terceiro amarelo, e do lateral direito Léo, vetado por lesão. Para substituir o trio, foram escolhidos Leocovick, João Victor e Van, respectivamente.

O Leão ganhou sua primeira chance de gol aos 11 minutos, com cobrança de falta pela direita. Vico bateu, Wallace desviou e Thiago Lopes ficou com a bola, mas completou sem força e Filipe defendeu. Na sequência, Léo Ceará arriscou da intermediária, mas a mira foi errada.

Pouco depois, mais uma falta perigosa para o Leão. Higor Meritão errou na saída da bola e derrubou Lucas Cândido na frente da área. Dessa vez, o rubro-negro aproveitou. Vico cobrou com perfeição direto ao gol e abriu o placar, aos 20 minutos.

Aos 28, o Paraná tentou dar o troco, com um chute de Karl de fora da área, mas Ronaldo defendeu com segurança. Três minutos depois, foi a vez de Paulo Henrique cruzar pela direita e Matheus Matias desviar, só que a bola, apesar de passar perto da trave, foi para fora.

Na volta do intervalo, um susto para cada lado. Philipe Maia tentou empatar arriscando de longe, no primeiro minuto, mas Ronaldo defendeu. Aos 3, foi a vez do camisa 9 do Vitória arriscar com uma pancada, só que Filipe impediu.

Se o 2x0 não chegou ali, veio 20 minutos depois. Philipe Maia derrubou Léo Ceará fora da área, mas o árbitro disse que foi dentro e assinalou pênalti. O mesmo atacante cobrou e fez para o Leão, aos 23. Dois minutos depois, o rubro-negro ampliou de novo. Lucas Cândido cruzou e Jean botou para dentro da própria rede, marcando contra.

Aos 41 minutos, os anfitriões descontaram. Vitinho Mesquita recebeu de Léo Castro e diminuiu o placar. Aos 46, Léo Ceará ganhou a bola na aréa e assinalou a goleada: 4x1.

FICHA TÉCNICA

Paraná 1x4 Vitória - 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Paraná: Filipe, Paulo Henrique (Kaio), Philipe Maia, Fabrício e Jean Victor; Higor Meritão (Luan), Karl, Thiago Alves e Renan Bressan (Vitinho Mesquita); Matheus Matias (Léo Castro) e Wandson (Andrey). Técnico: Rogério Micale.

Vitória: Ronaldo, Van (Jonathan Bocão), João Victor, Wallace (Mateus Moraes) e Leocovick; Guilherme Rend (Fernando Neto), Lucas Cândido, Matheus Frizzo e Thiago Lopes (Mateusinho) ; Vico e Léo Ceará. Técnico: Rodrigo Chagas.

Estádio: Vila Capanema, no Paraná.

Gols: Vico, aos 20 minutos do primeiro tempo; Léo Ceará, aos 23, Jean (contra), aos 25, Vitinho Mesquita, aos 41, e Léo Ceará, aos 46 do segundo tempo;

Cartões amarelos: Higor Meritão, Hurtado, Jean, Fabrício, Philipe Maia, Andrey e Thiago Alves, do Paraná; Guilherme Rend e Léo Ceará, do Vitória;

Arbitragem: Tiago Nascimento dos Santos, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e John Andson Alver Ribeiro (trio de Pernambuco).