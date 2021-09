Ação coleta meia tonelada de resíduos no mar na Península de Maraú

Com o esforço conjunto do projeto Paramana Nature e de mais de 30 mergulhadores locais, meia tonelada de resíduos sólidos foi retirada do mar da praia de Taipú de Fora, na Península de Maraú, nesta terça-feira, 21 de setembro, Dia da Árvore. A ação teve apoio da Prefeitura Municipal de Maraú, através da Secretaria de Turismo, do Paramana Gin e da XP BP Investimentos.

A ação abriu sua 2ª edição um dia antes, com a plantação simbólica de mudas de espécies ameaçadas de extinção, como Maçaranduba, Pau Brasil, Cédro e Myrcia Gigantea. “A cada edição do projeto, novos laços são criados e deixamos um pouco de nós da Paramana no lugar que visitamos. Ficamos felizes de ver uma associação de mergulhadores atuante e dedicada e de poder colaborar com essa ação de grande valor”, celebra Wagner Miau, Diretor de Marketing da Paramana, que contou também com apoio da Viva Floresta no plantio.

Nesta edição, o Paramana Nature contou com todo o material de divulgação biodegradável, impresso em EcoTela com selo de sustentabilidade e 100% reciclável. “Temos em nosso conceito uma conexão muito forte com a natureza, homenageando através de nossos rótulos habitats e espécies de grande valor para a Baía de Todos os Santos. Decidimos, no entanto, ir além da nossa função social direta, criando esse projeto, que busca preservar a hidrosfera das regiões em que nós atuamos e que chega, com sucesso, à sua segunda edição, com apoio também da comunidade local”, festeja Paulo Sérgio França Cavalcanti, fundador da marca.

“O turista gosta de chegar no destino que tem ‘dono’, que tem pertencimento das pessoas que aqui moram, que amam o lugar e preservam sempre. Ações como essa são fantásticas neste sentido e, por isso, tem nosso total apoio”, destaca Leco Levita, Secretário de Turismo.

“Toda ajuda é bem-vinda, até porque são mais de 40 famílias que dependem da Praia de Taipú de Fora, que está entre as 10 mais bonitas do Brasil. Quanto mais pudermos cuidar dela e conscientizar os visitantes a não descartarem lixo de forma inadequada, não alimentarem os peixes... é importante. O Paramana Nature veio pra somar”, reflete Marcel Filgueiras, sócio de uma empresa de mergulho local ativa na limpeza do fundo do mar ao longo dos últimos anos, com apoio da Associação de Trabalhadores de Taipu de Fora (ATAF).