Ação contra tráfico de drogas em São Francisco do Conde termina com 2 mortos

Dois homens morreram após operação conjunta entre equipes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Candeias) e da 21ª Delegacia Territorial (DT/ São Francisco do Conde), na Ilha das Fontes, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.



De acordo com a polícia, os homens seriam traficantes da região. A operação tinha a intenção de cumprir mandado de prisão contra os criminosos. Ao perceber a presença policial, dois homens dispararam contra os policiais. Eles foram foram feridos e socorridos ao Hospital Municipal de Madre de Deus, mas não resistiram



De acordo com o comandante da 10ª CIPM, o major Marcio Souza Albuquerque, os dois homens atuavam como braço direito do líder de uma organização criminosa na região. Ainda segundo o major, eles eram ligados ao homicídio de um rival na localidade de Coroado, em Paramirim, no mês de abril deste ano. O major ainda destacou que a dupla circulava armada no povoado e ameaçava a população para evitar denúncias.



Com os dois homens foram apreendidos dois revólveres calibre 38, 98 pinos de cocaína, 37 porções de maconha, uma pedra grande crack, uma balança, 26 pinos para armazenamento de droga, munições e cartuchos.