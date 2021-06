Ação da Cidadania distribui cestas básicas neste domingo (27); confira como doar

A Ação da Cidadania Comitê Salvador dá continuidade à campanha Brasil Sem Fome e distribui, neste domingo (27), cestas básicas para instituições sociais. Serão 30 toneladas de alimentos, 3 mil cestas básicas, 3,6 mil litros de água e 10,8 mil litros de suco de laranja da Coca Cola enviados pelo Comitê Nacional. E você também pode ajudar a aumentar essa doação, confira abaixo como doar.

Entre as instituições beneficiadas estão o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc), Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Cortejo Afro, Cantuois, Lar Vida, Asilo São Lázaro, Pérolas de Cristo e Grupo de Artistas. Além disso, alimentos serão enviados para cidades do interior como Candeias, Ubaitaba, Catu, Santa Inês e Amargosa.

Pesquisas recentes apontam que 63 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Com o intuito de minimizar a situação da fome no país, especialmente diante da pandemia do novo coronavírus, a Ação da Cidadania começou a campanha Brasil Sem Fome em março deste ano, e seguirá de forma contínua até o final da pandemia.

As ações ininterruptas têm o objetivo de ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, arrecadando doações financeiras com a população e grandes empresas, que foram revertidas em cestas com alimentos não perecíveis. Esses alimentos são entregues a trabalhadores e famílias impactados pela covid-19 e que estão, até este momento, sem qualquer possibilidade de geração de renda.

A Ação da Cidadania, que também realiza a campanha nacional Natal Sem Fome, se mobilizou em março do ano passado com a Ação Contra o Coronavírus, ampliando sua distribuição de alimentos nacionalmente no início da pandemia.

A campanha conta com o apoio da Rede Brasil do Pacto Global, programa da Organização das Nações Unidas (ONU) que promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre as empresas e, dentro da parceria, irá mobilizar o setor empresarial para contribuir com a causa. Já são mais de 50 grandes empresas que se sensibilizaram e estão apoiando o Brasil Sem Fome.

Na Bahia, também apoiam e participam da iniciativa as ONGs União Bahia, Liga do Bem, Instituto Nação Erê Ação Social e Amigo Solidários. Uma importante parceria foi selada com a Polícia Militar (PM) da Bahia para ajudar a levar os alimentos à população excluída do estado.

Como ajudar?

Quem tiver interesse em contribuir com doações pode entrar em contato pelo WhatasApp (71) 9.9135-9560 ou fazer uma doação através do Pix acaosalvador@hotmail.com.