Ação de reciclagem coleta 16,6 toneladas de materiais em Salvador

A estação sustentável instalada na Praça Cayru, no Comércio, no mês de dezembro, arrecadou 16,6 toneladas de materiais recicláveis, que foram direcionados para a cooperativa de reciclagem do Subúrbio Ferroviário, a Cooperguary, e gerou quase 30 mil reais em renda para 30 famílias. Braskem Recicla foi realizada pela startup Solos, com patrocínio da Braskem e apoio da Prefeitura de Salvador. No local, moradores e turistas puderam participar de uma experiência sustentável e descartar corretamente seus resíduos recicláveis.

A iniciativa, que completou a terceira edição, teve como destaque a interatividade do público que pode participar de um jogo de perguntas e respostas sobre sustentabilidade e também com a exposição sobre aplicações inovadoras do plástico, como os produtos com embalagens I’m green, feitas a partir da cana de açúcar, matéria-prima 100% renovável.

“O Braskem Recicla nasceu no contexto de pandemia em 2020 como uma alternativa para o descarte responsável e seguro. No cenário atual, temos a oportunidade também de promover ações de educação ambiental, que envolvam e estimulem a população a refletir sobre economia circular, conhecendo melhor as possibilidades de consumo e pós-consumo”, comenta Saville Alves, cofundadora da Solos.

A estação, que foi montada em frente a um dos principais cartões postais de Salvador, o Mercado Modelo, recebeu os mais diversos tipos de resíduos de turistas e moradores, como plásticos, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, metais e vidro.

Além disso, a iniciativa contou com um sistema de coleta porta a porta, nos estabelecimentos comerciais e residenciais através de caminhões, cedidos em parceria com a Limpurb, e do triciclo, pilotado por uma cooperada.

“Toda a equipe envolvida está de parabéns, estamos juntos para transformar o modo de pensar da população de Salvador, porque a coleta seletiva deve estar em nossas vidas todos os dias”, celebra Edmundo Goes, presidente da Cooperaguary, que está há três edições como participante da iniciativa.

Outra novidade desta edição do Braskem Recicla foram os programetes conduzidos pelos criadores dos perfis @soteropobretano e @belezasdosuburbio, que desta vez fez dicas sobre como dar novos usos ao que seria lixo, de maneira criativa e prática para trazer mais informações e conscientização de pós-consumo ao público. Através desse conteúdo digital e da participação presencialmente na estação 326 mil pessoas foram sensibilizadas em relação ao tema.

Expansão

O Braskem Recicla, iniciativa que começou em Salvador em 2020, está também em outras regiões do país, já tendo sido realizado nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo e com previsão de mais quatro edições em 2022. No total, o projeto conseguiu gerar um impacto de 39 toneladas de materiais direcionados para reciclagem, R$ 100 mil em geração de renda para cooperativas de reciclagem e 800 mil pessoas sensibilizadas com o conteúdo sobre economia circular e reciclagem.