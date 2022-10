Ação em escola pública orienta alunos sobre saúde bucal

Para orientar crianças contra problemas bucais e higienização correta dos dentes, os alunos do curso de odontologia da Faculdade Unijorge realizaram uma ação gratuita com estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Julieta Viana, nesta quinta-feira (27), no bairro do Pau Miúdo.

Na ação, estudantes entre 7 e 10 anos receberam escovas bucais e participaram de uma oficina de escovação. Supervisionados pela professora de odontologia Priscila Regis, os dentistas em formação também falaram sobre os perigos da cárie, placa bacteriana, gengivite, mau hálito e perda precoce de dentes, além da importância de consultas regulares ao dentista.

Instruções que geraram a vontade de criar novos hábitos. “O que eu mais gostei de escovar os dentes e passar o fio dental. Vou fazer isso todos os dias agora, depois de comer o meu macarrãozinho e tomar meu refrigerante bem gelado, para não ficar com cárie, nem bafo”, contou um dos estudantes durante a ação.

De acordo com Priscila, a parceria é uma maneira de aproveitar a semana em que é celebrado o Dia Nacional da Saúde Bucal para levar ações de prevenção para o ambiente escolar. “Sabemos da importância de um trabalho de motivação e de instrução de higiene oral para crianças a fim de prevenir doenças bucais. Ainda, para nós é de suma importância essas ações, pois a escola é um ambiente propício para trabalharmos programas de saúde coletiva”, afirma a professora.