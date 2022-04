Ação leva serviços de saúde gratuitos para moradores do Bairro da Paz

O programa Caminhos para Saúde, que presta serviços gratuitos de saúde mental e física, vai oferecer serviços gratuitos para os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas que passarem pela Estação Bairro da Paz do Metrô. Os benefícios estarão disponíveis nesta quinta-feira (28).

A iniciativa, realizada pelo Instituto CCR na região da CCR Metrô Bahia, oferece sessões de massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientação sobre os cuidados para combate à hipertensão arterial.

A ação comemora os 40 anos de fundação do Bairro da Paz, visando oferecer esses serviços aos moradores que utilizam o metrô diariamente. “Queremos, cada vez mais, apoiar ações que façam parte das comunidades de entorno de nossas Estações, e este projeto é um deles”, explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Em parceria com o SE7E Centro Tecnológico, a inciativa também disponibilizará mais livros na Casinha de Leitura da Estação de Metrô do Bairro da Paz em comemoração ao Dia do Livro, celebrado no dia 23 de abril. A ação, de incentivo à cultura, possibilita a troca gratuita de livros com os disponíveis no local.

O programa Caminhos para Saúde foi criado pelo Instituto CCR, responsável pela gestão de investimento social do Grupo CCR, que ampliou o seu tradicional programa 'Estrada para a Saúde'. Inicialmente voltado ao acompanhamento da saúde dos caminhoneiros, o programa foi rebatizado em 2022 e expandiu os serviços gratuitos de saúde para novos públicos.

Serviço

O quê: Caminhos para Saúde

Quando: Dia 28, das 16h às 19h

Onde: Estação Bairro da Paz do Metrô

Serviços oferecidos: massoterapia, aferição de pressão, teste de glicemia e orientação sobre os cuidados para combate à hipertensão arterial.