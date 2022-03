Ação oferece tatuagens gratuitas para mulheres com cicatrizes na pele

Cicatrizes contam histórias que podem ser ressignificadas através da arte. É motivado por essa premissa que o projeto Studio Gillette Venus, oferece tatuagens gratuitas para cobrir cicatrizes em mulheres através de desenhos artísticos. A ação começou no dia 4 deste mês, no estacionamento E1 do Shopping Itaigara, e terminou ontem (16).

Ao ver o resultado da tatuagem, em que apenas o desenho se destacava e a cicatriz era esquecida, Monalisa de Souza, de 38 anos, não conseguiu conter as lágrimas de alegria. As complicações de uma gravidez fizeram com que ela precisasse passar por uma cirurgia de emergência no abdômen, que a deixou com uma cicatriz que marcou além do seu corpo.

Ao lado do seu marido, que a inscreveu na campanha, ela conta que o desenho marca o início de uma nova fase. "Para o meu corpo e para minha alma vai ser bom não ter que todos os dias tomar banho, me olhar no espelho e lembrar sempre de toda a dor física que eu senti. E depois, por conta da cicatriz, a dor na alma. Com essa tatuagem vai ser como se eu começasse agora, não vou ver mais, nem me lembrar dela", comemora Monalisa.

O projeto é tocado por Stella e Gabriel Nanni, mãe e filho, que comandam o Tattoo Truck desde 2018, quando iniciaram o projeto em São Paulo - desde então já foram até ao exterior. São mais de dois mil quilômetros percorridos e a distância só não foi maior porque a explosão da pandemia de coronavírus aconteceu quando eles estavam com o seu caminhão na Argentina, logo após passagem no Uruguai.

Os dois começaram o projeto inspirados pelos médicos da família. Vendo o quanto os parentes ajudavam pessoas através da profissão, surgiu o desejo de fazer o mesmo, mas através da arte. A decisão de usar a tatuagem para isso, veio depois que uma tia de Stella enfrentou um câncer de mama e, em seguida, uma mastectomia total de um dos seios.

"Depois de 20 anos ela optou por fazer uma tatuagem 3D do mamilo e nos contou que voltou a se sentir completa de novo, e nessa hora, parece que ligou uma coisa na gente. Já tínhamos a sorte de trabalhar com o que amamos, se a gente tivesse a oportunidade de ajudar alguém assim, teríamos que fazer isso também, e fomos", conta Gabriel.

A diretora de marketing da Gillette Vênus, Carolina Shih, explica que o projeto começou a partir da iniciativa dos tatuadores, que já promoviam o trabalho social em São Paulo. Ao perceber a conexão entre o Tattoo Truck e a Gillette Vênus, a marca criou o projeto "Studio Gillette Vênus", para que mais mulheres tivessem a oportunidade de ressignificar as cicatrizes dos seus corpos.

"Além de apoiar essas mulheres que passaram por traumas no passado e hoje carregam essas marcas na pele, estamos dando visibilidade para a causa e ampliando o número de atendimentos, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ressignificar sua pele" destaca Carolina.

O Studio Gillette Venus esteve estacionado no Shopping Itaigara, durante o período da ação. Para o gerente de Marketing do centro de compras, Gilson da Hora, esse é um projeto alinhado com o compromisso que o Shopping Itaigara sempre defendeu, e destacou a alegria de colaborar com a transformação de vidas.

"O Shopping Itaigara sempre defendeu a transformação das pessoas através da união e, sobretudo, da arte. A Gillette é referência, e ficamos felizes com essa parceria, que pode impactar positivamente na autoestima de tantas mulheres que não teriam acesso ao serviço", diz Gilson.

Durante a ação, o Studio Gillette Venus ressignificou cicatrizes de 19 mulheres, em Salvador. Ao todo, desde o início da campanha, foram feitas 72 coberturas. Foram 12 participantes em São Paulo, 24 no Rio de Janeiro e 16 em Belo Horizonte.

Para participar, as mulheres precisaram seguir alguns requisitos: ter 18 anos completos, estar vacinada com duas doses contra a Covid-19 e com a região a ser tatuada cicatrizada há pelo menos dois anos. Além disso, se estivesse passando por algum tratamento, era necessário apresentar atestado médico que autorizasse a tatuagem.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo