Ação promocional: CORREIO e Caneca Verão por R$ 3 nesta sexta-feira (21)

Quem comprar a edição do CORREIO da próxima sexta-feira (21) vai levar, de quebra, uma Caneca Verão junto com um exemplar do jornal. A promoção que garante os dois itens estará disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados, por R$ 3. O jornal, sem o copo de chope, vai custar R$ 1,75.



Ao todo, serão 13 mil exemplares com canecas, um modelo branco e outro transparente, com as seguintes frases: “Bora Tomar Uma” e “Um Brinde de Verão”. Além de bonita, a Caneca de Verão também é prática e sustentável, pois permite a sua reutilização e evita o uso de itens descartáveis.

A supervisora de vendas do CORREIO, Quivia Torres, acredita que a Caneca do Verão é mais uma das apostas que será um sucesso. “Buscamos sempre satisfazer nosso leitor e essa ação é a resposta da grande procura que tivemos por esse modelo agora no verão”, afirmou.